Петербургские архитекторы решают, как восстанавливать памятники на надгробиях Врубеля и Штакеншнейдера

Совет по сохранению культурного наследия сегодня пытался понять перспективы установки памятников на охраняемых исторических кладбищах и отдельных могилах.

Поводом для этой дискуссии послужила инициатива установить надгробие на месте захоронения Врубеля на Новодевичьем кладбище, где есть лишь постамент. Завершению композиции помешала Первая мировая война.



Попытки приостановил комитет по охране памятников, направив авторам предостережение: проект может быть реализован только после проведения историко-культурной экспертизы и согласования ведомством.



Скульптурные модели памятника Врубелю хранятся в запасниках Русского музея. Но общая концепция надгробия экспертам неизвестна.



Ситуация с захоронением Штакеншнейдера еще более сложная. Не сохранился ни сам памятник, ни его проект. В 2014 году место решили благоустроить и установить бюст архитектора на стеле.



Сегодня конкретного решения не приняли из-за отсутствия кворума. Но признали, что работы на исторических кладбищах не совсем подходят под принятую методику охраны памятников архитектуры.