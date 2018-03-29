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    PornHub сделал подарок россиянам из «неприличного» поселка

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    • Фото: pornhub.com
    PornHub сделал подарок россиянам из «неприличного» поселка

    PornHub сделал подарок россиянам из «неприличного» поселка

    PornHub сделал подарок россиянам из «неприличного» поселка
  • Фото: pornhub.com

    • Один из крупнейших порносайтов мира Pornhub решил поддержать жителей городов и поселков с неоднозначными названиями.

    Ресурс создал специальную карту, на которой отметил населенные пункты с названиями, намекающими на секс. Как заявили в Pornhub, жители этих городов и поселков годами подвергались издевательствам и насмешкам, поэтому руководство порносайта решило подарить им премиум-подписку.

    Pornhub: «Мы решили назвать эти особые места мира #PremiumPlaces и дать им лучшее, что мы можем предложить: бесплатный доступ к премиум-контенту. Чтобы заставить этих счастливых жителей гордиться своими корнями, а остальной мир — немного завидовать».

    Получили премиум-подписку и россияне. Pornhub решил отметить жителей поселка Гай в Самарской области. На карте PornHub его обозначили как Gay. При этом остается неясным, почему выбор пал именно на этот населенный пункт, а не на город Гай в Оренбургской области, хутор Гай в Краснодарском крае или деревню Гай в Рязанской области.

    Всего же на карте были отмечены несколько десятков городов и поселков по всему миру. Премиум-подписку, например, решили подарить жителям бразильской Аналандии, канадского Климакса, британского Пенистона и немецкого Петтинга.

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