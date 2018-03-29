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    В России появится госстандарт для бренди. алкоголь, деловые новости. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ России появится госстандарт для бренди

    В России появится госстандарт для бренди

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    В России появится госстандарт для бренди

    В России появится госстандарт для бренди

      В России появилтся госстандарт для бренди

      Об этом «Известиям» рассказали в Росстате. Проект стандарта уже подготовлен, и по нему крепость напитка должна составлять не меньше 37,5%, а срок выдержки в дубовых бочках — минимум полгода.

      Стандарт на коньяк в России уже есть, а это разновидность виноградного бренди. Но требования к коньяку гораздо серьезней, потому многие производители могут переориентироваться на новую продукцию.

      В «Союзконьяке» идею ГОСТа на бренди поддержали — это может снизить долю фальсификата крепкого винодельческого алкоголя, того же коньяка.

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