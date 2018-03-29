В России появится госстандарт для бренди

В России появилтся госстандарт для бренди
Об этом «Известиям» рассказали в Росстате. Проект стандарта уже подготовлен, и по нему крепость напитка должна составлять не меньше 37,5%, а срок выдержки в дубовых бочках — минимум полгода.
Стандарт на коньяк в России уже есть, а это разновидность виноградного бренди. Но требования к коньяку гораздо серьезней, потому многие производители могут переориентироваться на новую продукцию.
В «Союзконьяке» идею ГОСТа на бренди поддержали — это может снизить долю фальсификата крепкого винодельческого алкоголя, того же коньяка.
Стандарт на коньяк в России уже есть, а это разновидность виноградного бренди. Но требования к коньяку гораздо серьезней, потому многие производители могут переориентироваться на новую продукцию.
В «Союзконьяке» идею ГОСТа на бренди поддержали — это может снизить долю фальсификата крепкого винодельческого алкоголя, того же коньяка.
Комментарии