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    Сергей Лавров встретился со спецпосланником ООН Де Мистурой. Лавров, ООН, Сирия, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСергей Лавров встретился со спецпосланником ООН Де Мистурой

    Сергей Лавров встретился со спецпосланником ООН Де Мистурой

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Антон Денисов
    Сергей Лавров встретился со спецпосланником ООН Де Мистурой

    Сергей Лавров встретился со спецпосланником ООН Де Мистурой

    Сергей Лавров встретился со спецпосланником ООН Де Мистурой
    • Фото: РИА Новости © 2018, Антон Денисов

      • Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве заявил, что намерен обсудить ход политического процесса по Сирии.

      Политическое урегулирование в Сирии стало главной темой сегодняшней встречи Сергея Лаврова со спецпосланником генсека ООН Стаффаном де Мистурой.

      Стаффан де Мистура, спецпосланник ООН по Сирии: «Мы надеемся обсудить с вами и рассмотреть то, как движется политический процесс. Сегодняшняя встреча очень важна, мы надеемся обсудить с вами роль Сочи и как этот процесс будет реализовываться в Женеве, а также то, как увязать астанинский процесс и сочинскую декларацию с политическим процессом в Женеве в рамках резолюции 2254. Время становится острой проблемой».

      Заранее было объявлено, что Лавров и Де Мистура намерены обсудить подготовку нового раунда межсирийских переговоров.

      За встречей в российском МИДе следит корреспондент НТВ Сергей Холошевский. Подробнее — в репортаже НТВ.

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