Сергей Лавров встретился со спецпосланником ООН Де Мистурой

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве заявил, что намерен обсудить ход политического процесса по Сирии.

Политическое урегулирование в Сирии стало главной темой сегодняшней встречи Сергея Лаврова со спецпосланником генсека ООН Стаффаном де Мистурой.



Стаффан де Мистура, спецпосланник ООН по Сирии: «Мы надеемся обсудить с вами и рассмотреть то, как движется политический процесс. Сегодняшняя встреча очень важна, мы надеемся обсудить с вами роль Сочи и как этот процесс будет реализовываться в Женеве, а также то, как увязать астанинский процесс и сочинскую декларацию с политическим процессом в Женеве в рамках резолюции 2254. Время становится острой проблемой».



Заранее было объявлено, что Лавров и Де Мистура намерены обсудить подготовку нового раунда межсирийских переговоров.



За встречей в российском МИДе следит корреспондент НТВ Сергей Холошевский. Подробнее — в репортаже НТВ.