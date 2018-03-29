Московских водителей призвали пока не «переобуваться»

Столичным водителям посоветовали ездить в апреле на зимних шинах.
С призывом не спешить «переобуваться» к автовладельцам обратились ГИБДД и Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Там подчеркнули, что менять зимнюю резину на летнюю стоит только после того, как в городе установится стабильная плюсовая температура. Сейчас же водителям необходимо подождать, пока прекратятся перепады между минусовой и плюсовой температурой, отметили в ЦОДД.
По прогнозам синоптиков, потепление в Центральную Россию придет уже в начале апреля. Ожидается, что ко 2–3 апреля столбики термометров приблизятся к отметкам 5 — 8 градусов выше нуля. При этом отмечалось, что россиянам предстоит пережить еще несколько морозных ночей.
Там подчеркнули, что менять зимнюю резину на летнюю стоит только после того, как в городе установится стабильная плюсовая температура. Сейчас же водителям необходимо подождать, пока прекратятся перепады между минусовой и плюсовой температурой, отметили в ЦОДД.
По прогнозам синоптиков, потепление в Центральную Россию придет уже в начале апреля. Ожидается, что ко 2–3 апреля столбики термометров приблизятся к отметкам 5 — 8 градусов выше нуля. При этом отмечалось, что россиянам предстоит пережить еще несколько морозных ночей.
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