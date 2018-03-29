Сергей Безруков привез в Петербург мощный спектакль о жизни Высоцкого

В год 80-летия Владимира Высоцкого на вопрос, как рождается легенда, попыталась ответить труппа Московского губернского театра.

В Петербурге прошла премьера спектакля о жизни барда. В образе Высоцкого выступают сразу несколько артистов. Со сцены звучат записи из мемуаров и дневников друзей поэта, вставки различных радио- и телепередач. И, конечно, всё это переплетается с любимыми песнями.



Организаторы признаются: когда в России объявили национальный траур по погибшим в Кемерове, они были готовы отменить спектакль. Однако потом подумали, что именно песни Высоцкого в сложившейся ситуации необходимы. Петербургский концерт начался с минуты молчания.



Сергей Безруков, народный артист России: «У Высоцкого был мощный хук с левой. Вот это песни, как хук с левой, всем циничным людям, которые почили, которые зажирели в нашем обществе, которые не видят чужих проблем, чужих бед. Вот такие удары мощные. Поэтому мы и решили играть этот спектакль, чтобы эти песни были хлесткими, как кулаки, чтобы достучаться».



По словам режиссера спектакля Сергея Безрукова, песни Владимира Высоцкого исполнять всегда трудно. Но это не помешало некоторые его композиции в концерте представить в необычной аранжировке — рока и даже рэпа. Но классическое звучание всё равно осталось основой концерта.