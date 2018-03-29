Рояль на горе: петербургский композитор исполнил неоклассику в лесах Карелии

Композитор Павел Андреев представил свою новую композицию «Музыка сфер» на горе в Карелии. Съемки клипа представляли собой настоящую спецоперацию с участием вертолета.

Четверть тонны (именно столько весит рояль) можно транспортировать на гору только по воздуху. Заодно сверху осматривают точку для будущей съемки. Масштабный проект помогает претворить в жизнь целая команда единомышленников.



Полет фантазии еще в прошлом году привел пианиста на гору Композиторов недалеко от Сортавалы. Уже почти век сюда съезжаются за вдохновением художники и музыканты со всей страны.



С небес на землю рояль опускают плавно и со второго раза — прямо к заранее установленному фальшфейеру. Наконец тросы ослабляют, и когда-то возвышенная эфемерная идея оказывается еще на 30 метров ближе к реализации. Эмоции после такой спецоперации у всех на пике.



Павел Андреев, композитор, пианист, автор проекта: «Хочется еще больше творить, благодарить этот мир, что есть такая возможность — осуществлять собственные идеи, собственные мечты».



Музыкант оказывается наедине с природой. На этот раз его сцена — вершина горы, а вместо зрительного зала — склоны и деревья. Как раз об этом единении и аккорды его собственной композиции.



«Музыка сфер» — это звучание неоклассики: смесь самых разных стилей — от джаза и блюза вплоть до рока. Но даже композитору, стремящемуся к абсолютной творческой свободе, всё равно не обойтись без помощи в подобном проекте, передает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов.