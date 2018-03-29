Градозащитники мечтают превратить заброшенное здание Тарховского вокзала в музей

В Курортном районе Петербурга думают над тем, как сохранить здание бывших касс на станции Тарховка. Постройке 170 лет, но статуса памятника оно не имеет. И единственный способ его сохранить — обустроить там культурный объект.

Петербургские градозащитники хотят создать в здании вокзала в поселке Тарховка краеведческий музей. Соответствующую петицию в Интернете подписали 600 человек. 170 лет назад это здание строилось как церковь святого благоверного Александра Невского.



Но РПЦ от здания деревянных касс отказалась. КГИОП не соглашается признать постройку памятником. Поэтому единственный способ сохранить историю — создать здесь музей. Уже есть и первые экспонаты.



Крепкий гранитный фундамент и хорошая деревянная обшивка делают здание Тарховского вокзала вполне пригодным для создания музея. И сносить его было бы варварством. Хотя еще четыре года назад один фундамент и мог остаться от здания. РЖД его выставило на торги и даже заключило контракт на постройку торгового центра. Но что-то пошло не так, договор разорвали.



У градозащитников есть масса идей. Во дворе сделать садик, в центральном зале с хорошей акустикой — проводить концерты. А одной только Великой Отечественной войне, уверяют жители, можно посвятить отдельное помещение.



За образец тарховчане берут музей в Рощине. Но чиновники считают, что приспособить здание бывшего вокзала в музей не так-то просто, да и окупится ли проект, неизвестно. При этом от самой идеи в администрации не отказываются.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Антона Зыкова.