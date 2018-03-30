«Возможно, прощайте»: кто обрек на смерть детей в «Зимней вишне»

По чьей вине десятки детей в Кемерове погибли мучительной смертью? Почему в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» площадью 23 тысячи квадратных метров не оказалось ни одного безопасного уголка, а пожарные системы в самый ответственный момент дали сбой? И кто решил попиариться на всеобщей скорби?
Чудовищные кадры, сделанные внутри сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня»: оплавившиеся металлические конструкции, лопнувшие бетонные стены, обвалившиеся перекрытия — полторы тысячи квадратов грязи, копоти, битого стекла. Невыносимый едкий химический запах пластика и краски — кажется, здесь им пропитана каждая молекула воздуха. Но кто-то смог выбраться живым из этого ада. Например, охранник торгового центра, которого теперь будут судить. В списке погибших нет ни одного сотрудника «Зимней вишни». А ведь именно сотрудники охраны должны были сориентироваться и организованно вывести людей из горящего здания.
Сейчас уже точно известно, что больше всего людей погибло в залах кинотеатра. После возгорания первыми эвакуировался персонал. Иначе как объяснить, что в зале не включили свет, а показ не остановили, даже когда испуганные зрители пытались пробиться к выходу? В одном из залов оказались заперты тридцать детей. Они просто не смогли выйти и сгорели заживо. Оказавшись в огненном капкане, многие из них понимали, что им уже не выбраться и писали родным и близким прощальные СМС. 13-летняя Маша Мороз на своей странице в соцсети: «Я вас люблю. Всех». И спустя минуту еще одно сообщение: «Возможно, прощайте». Вместе с Машей погибла и ее 33-летняя мама Полина. Среди обреченных на смерть в кинозале оказалась вся семья Игоря Вострикова — 7-летняя дочка Аня, 5-летний сын Артем и двухлетний Рома, а еще жена Елена и сестра Алена. Сразу после начала пожара, говорит Игорь, супруга дозвонилась до него. Как потом оказалось, попрощаться.
Как и многие торговые мини-города, «Зимняя вишня» открылась на месте бывшего предприятия — крупнейшего в городе кондитерского комбината. Конечно, здание перестроили и, что называется, осовременили — но, судя по всему, дешевым пластиком. Здание заволок густой желтый и черный дым, в котором задыхались люди. Узкие лестницы внутри помещений во время ремонта вообще трогать не стали. Заметить, что они не приспособлены под эвакуацию, могли еще на стадии пожарных учений. Однако на этой статье расходов владельцы торговых центров, как правило, тоже экономят. Не исключено, что так было и с «Зимней вишней». Последнюю проверку здесь проводили еще в 2016 году, и вместо положенных двадцати дней инспектор уложилась всего в два. Еще одна странность: по документам комплекс проходил как объект малого бизнеса, который выгодно попадал под действие закона о надзорных каникулах. То есть освобождался от внеплановых проверок на три года.
В числе фигурантов дела о пожаре — гендиректор и совладелец ТРЦ Надежда Судденок. Ранее работала начальником отдела подготовки кадров Топкинского цементного завода, и даже избиралась депутатом райсовета. Впрочем, вопросы у сыщиков есть и к другим собственникам. По одной из версий, ТРЦ входил в холдинг «КДВ-групп», который занимается производством кондитерских изделий, сухариков, чипсов, семечек и рыбных закусок. Конечный владелец холдинга — миллиардер Денис Штенгелов. Он уже давно живет за границей, в Австралии, и редко общается с журналистами. После трагедии сделал исключение: посулил выплатить по 3 млн рублей за каждого погибшего.
Штенгелов — предприниматель, начавший свой бизнес в 90-е с продажи семечек и нарастивший свое состояние до миллиарда долларов. Еще до трагедии предприниматель говорил, что секрет его успешного бизнеса — тотальная экономия на всем. Распространялось ли это на пожарную безопасность сейчас выясняют следователи.
Что привело к трагедии, и кто именно понесет ответственность за жуткую гибель 64 человек, пока не ясно. Впрочем, не исключено, что в громком деле о пожаре в «Зимней вишне» вскоре появятся и другие фигуранты.
Подробности смотрите в фильме «Мы горим! Возможно, прощайте!» из цикла «ЧП. Расследование».
Сейчас уже точно известно, что больше всего людей погибло в залах кинотеатра. После возгорания первыми эвакуировался персонал. Иначе как объяснить, что в зале не включили свет, а показ не остановили, даже когда испуганные зрители пытались пробиться к выходу? В одном из залов оказались заперты тридцать детей. Они просто не смогли выйти и сгорели заживо. Оказавшись в огненном капкане, многие из них понимали, что им уже не выбраться и писали родным и близким прощальные СМС. 13-летняя Маша Мороз на своей странице в соцсети: «Я вас люблю. Всех». И спустя минуту еще одно сообщение: «Возможно, прощайте». Вместе с Машей погибла и ее 33-летняя мама Полина. Среди обреченных на смерть в кинозале оказалась вся семья Игоря Вострикова — 7-летняя дочка Аня, 5-летний сын Артем и двухлетний Рома, а еще жена Елена и сестра Алена. Сразу после начала пожара, говорит Игорь, супруга дозвонилась до него. Как потом оказалось, попрощаться.
Как и многие торговые мини-города, «Зимняя вишня» открылась на месте бывшего предприятия — крупнейшего в городе кондитерского комбината. Конечно, здание перестроили и, что называется, осовременили — но, судя по всему, дешевым пластиком. Здание заволок густой желтый и черный дым, в котором задыхались люди. Узкие лестницы внутри помещений во время ремонта вообще трогать не стали. Заметить, что они не приспособлены под эвакуацию, могли еще на стадии пожарных учений. Однако на этой статье расходов владельцы торговых центров, как правило, тоже экономят. Не исключено, что так было и с «Зимней вишней». Последнюю проверку здесь проводили еще в 2016 году, и вместо положенных двадцати дней инспектор уложилась всего в два. Еще одна странность: по документам комплекс проходил как объект малого бизнеса, который выгодно попадал под действие закона о надзорных каникулах. То есть освобождался от внеплановых проверок на три года.
В числе фигурантов дела о пожаре — гендиректор и совладелец ТРЦ Надежда Судденок. Ранее работала начальником отдела подготовки кадров Топкинского цементного завода, и даже избиралась депутатом райсовета. Впрочем, вопросы у сыщиков есть и к другим собственникам. По одной из версий, ТРЦ входил в холдинг «КДВ-групп», который занимается производством кондитерских изделий, сухариков, чипсов, семечек и рыбных закусок. Конечный владелец холдинга — миллиардер Денис Штенгелов. Он уже давно живет за границей, в Австралии, и редко общается с журналистами. После трагедии сделал исключение: посулил выплатить по 3 млн рублей за каждого погибшего.
Штенгелов — предприниматель, начавший свой бизнес в 90-е с продажи семечек и нарастивший свое состояние до миллиарда долларов. Еще до трагедии предприниматель говорил, что секрет его успешного бизнеса — тотальная экономия на всем. Распространялось ли это на пожарную безопасность сейчас выясняют следователи.
Что привело к трагедии, и кто именно понесет ответственность за жуткую гибель 64 человек, пока не ясно. Впрочем, не исключено, что в громком деле о пожаре в «Зимней вишне» вскоре появятся и другие фигуранты.
Подробности смотрите в фильме «Мы горим! Возможно, прощайте!» из цикла «ЧП. Расследование».
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