Мэрия Риги выделила 50 тысяч евро семьям пострадавших в Кемерове

Комитет Рижской думы по финансам и административным делам принял решение выделить 50 тысяч евро семьям погибших и пострадавших в результате пожара в ТРЦ в Кемерове.
Мэр латвийской столицы Нил Ушаков сообщил на своей странице в Facebook, что деньги передадут семьям пострадавших при пожаре в Кемерове через Красный крест.
Нил Ушаков, мэр Риги: «Комитет поддержал инициативу, 50 тысяч евро (более 3,5 миллионов рублей) выделены Латвийскому Красному кресту, чтобы он дальше смог оказать помощь семьям потерпевших».
В мэрии Риги сообщили, что средства были выделены из резервного фонда самоуправления. Отмечается, что латвийский Красный крест будет координировать использование денег в соответствии с конкретной целью.
Думская оппозиция отнеслась к инициативе скептически. Так, лидер Новой консервативной партии заявил, что в такой ситуации было бы правильнее жертвовать личные средства. Вилнис Кирсис из партии «Единство» поддержал инициативу, но заявил, что не понимает логики, по которой выбираются те, кто достоин помощи. «Каждая трагедия — печальное событие», — цитирует слова Кирсиса Delfi.
Жертвами пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» стали 64 человека, из которых 41 — дети. Родственники жертв пожара уже начали получать выплаты. Накануне деньги перечислили семьям 21 погибшего, сегодня компенсации будут выданы родным еще 39 человек, жизни которых оборвала трагедия.
Нил Ушаков, мэр Риги: «Комитет поддержал инициативу, 50 тысяч евро (более 3,5 миллионов рублей) выделены Латвийскому Красному кресту, чтобы он дальше смог оказать помощь семьям потерпевших».
В мэрии Риги сообщили, что средства были выделены из резервного фонда самоуправления. Отмечается, что латвийский Красный крест будет координировать использование денег в соответствии с конкретной целью.
Думская оппозиция отнеслась к инициативе скептически. Так, лидер Новой консервативной партии заявил, что в такой ситуации было бы правильнее жертвовать личные средства. Вилнис Кирсис из партии «Единство» поддержал инициативу, но заявил, что не понимает логики, по которой выбираются те, кто достоин помощи. «Каждая трагедия — печальное событие», — цитирует слова Кирсиса Delfi.
Жертвами пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» стали 64 человека, из которых 41 — дети. Родственники жертв пожара уже начали получать выплаты. Накануне деньги перечислили семьям 21 погибшего, сегодня компенсации будут выданы родным еще 39 человек, жизни которых оборвала трагедия.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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