Самолет «России» наехал на ногу сотруднику аэропорта Лондона

Самолет авиакомпании «Россия» раздавил ногу сотруднику наземной службы аэропорта Гатвик в Лондоне.
Как сообщает Evening Standart, сотрудник аэропорта получил серьезную травму нижней конечности и был госпитализирован в одну из больниц вертолетом.
Очевидцы опубликовали в соцсетях фото, на котором самолет авиакомпании «Россия» стоит в окружении машин полиции, скорой помощи и пожарной службы.
Одна из пассажирок рассказала изданию, что инцидент произошел во время подготовки воздушного судна к взлету. Самолет направлялся в Санкт-Петербург.
Очевидцы опубликовали в соцсетях фото, на котором самолет авиакомпании «Россия» стоит в окружении машин полиции, скорой помощи и пожарной службы.
Одна из пассажирок рассказала изданию, что инцидент произошел во время подготовки воздушного судна к взлету. Самолет направлялся в Санкт-Петербург.
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