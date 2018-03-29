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    Самолет «России» наехал на ногу сотруднику аэропорта Лондона

    11 комментариев
    • Фото: @eringeraghty / twitter.com
    Самолет «России» наехал на ногу сотруднику аэропорта Лондона

    Самолет «России» наехал на ногу сотруднику аэропорта Лондона

    Самолет «России» наехал на ногу сотруднику аэропорта Лондона
  • Фото: @eringeraghty / twitter.com

    • Самолет авиакомпании «Россия» раздавил ногу сотруднику наземной службы аэропорта Гатвик в Лондоне.

    Как сообщает Evening Standart, сотрудник аэропорта получил серьезную травму нижней конечности и был госпитализирован в одну из больниц вертолетом.

    Очевидцы опубликовали в соцсетях фото, на котором самолет авиакомпании «Россия» стоит в окружении машин полиции, скорой помощи и пожарной службы.

    Одна из пассажирок рассказала изданию, что инцидент произошел во время подготовки воздушного судна к взлету. Самолет направлялся в Санкт-Петербург.

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