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    Госдума ужесточает наказание за откаты при госзакупках. взятки, госзакупки, законодательство, коррупция, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГосдума ужесточает наказание за откаты при госзакупках

    Госдума ужесточает наказание за откаты при госзакупках

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    Госдума ужесточает наказание за откаты при госзакупках

    Госдума ужесточает наказание за откаты при госзакупках

      Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении президентский законопроект о введении уголовной ответственности за допущенные при госзакупках злоупотребления, которые еще называют откатами.

      Согласно новой статье УК РФ, если чиновник берет откат, ему грозит 3 года лишения свободы, если же ущерб причинен в особо крупном размере или по предварительному сговору, срок увеличивается до 7 лет.

      Вторая статья вводит наказание за подкуп члена комиссии по осуществлению закупок. В этом случае предусматривается максимальное наказание до 12 лет тюрьмы и штраф, достигающий 50-кратной суммы подкупа. Особо крупный подкуп — это от миллиона рублей.

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