Госдума ужесточает наказание за откаты при госзакупках

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении президентский законопроект о введении уголовной ответственности за допущенные при госзакупках злоупотребления, которые еще называют откатами.

Согласно новой статье УК РФ, если чиновник берет откат, ему грозит 3 года лишения свободы, если же ущерб причинен в особо крупном размере или по предварительному сговору, срок увеличивается до 7 лет.



Вторая статья вводит наказание за подкуп члена комиссии по осуществлению закупок. В этом случае предусматривается максимальное наказание до 12 лет тюрьмы и штраф, достигающий 50-кратной суммы подкупа. Особо крупный подкуп — это от миллиона рублей.