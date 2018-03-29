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    Новгородскую учительницу заподозрили в интимной связи со школьницей

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    • Фото: instagram.com
    Новгородскую учительницу заподозрили в интимной связи со школьницей

    Новгородскую учительницу заподозрили в интимной связи со школьницей

    Новгородскую учительницу заподозрили в интимной связи со школьницей
  • Фото: instagram.com

    • Следователи заинтересовались секс-скандалом с нетрадиционным оттенком, который разгорелся в городе Боровичи (Новгородская область).

    По данным СМИ, замдиректора одной из местных школ, которая была еще и классным руководителем, завела роман с 17-летней десятиклассницей.

    При этом отмечается, что пара не скрывала своих чувств — школьница и учительница публиковали в соцсетях совместные фото с признаниями в любви друг к другу. Кроме того, в Сети нашлась откровенная фотография, на которой полуголые женщина и девушка страстно целуются в кровати.

    Новгородскую учительницу заподозрили в интимной связи со школьницей. Новгородская область, гомосексуализм/ЛГБТ, дети и подростки, педофилия, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    Историей о романе учительницы и школьницы заинтересовались следователи, уже начата доследственная проверка. Как сообщили в новгородском управлении СК, в том случае, если информация подтвердится, будет незамедлительно возбуждено уголовное дело.

    Родители же школьницы отказываются общаться с журналистами, а сама учительница многочисленные признания в любви объясняет платоническими чувствами. Кроме того, появилась версия о том, что за историей может стоять отвергнутый поклонник девочки.

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