Новгородскую учительницу заподозрили в интимной связи со школьницей

Следователи заинтересовались
секс-скандалом с нетрадиционным оттенком, который разгорелся в городе Боровичи (Новгородская область).
По данным СМИ, замдиректора одной из местных школ, которая была еще и классным руководителем, завела роман с 17-летней десятиклассницей.
При этом отмечается, что пара не скрывала своих чувств — школьница и учительница публиковали в соцсетях совместные фото с признаниями в любви друг к другу. Кроме того, в Сети нашлась откровенная фотография, на которой полуголые женщина и девушка страстно целуются в кровати.
Историей о романе учительницы и школьницы заинтересовались следователи, уже начата доследственная проверка. Как сообщили в новгородском управлении СК, в том случае, если информация подтвердится, будет незамедлительно возбуждено уголовное дело.
Родители же школьницы отказываются общаться с журналистами, а сама учительница многочисленные признания в любви объясняет платоническими чувствами. Кроме того, появилась версия о том, что за историей может стоять отвергнутый поклонник девочки.
При этом отмечается, что пара не скрывала своих чувств — школьница и учительница публиковали в соцсетях совместные фото с признаниями в любви друг к другу. Кроме того, в Сети нашлась откровенная фотография, на которой полуголые женщина и девушка страстно целуются в кровати.
Историей о романе учительницы и школьницы заинтересовались следователи, уже начата доследственная проверка. Как сообщили в новгородском управлении СК, в том случае, если информация подтвердится, будет незамедлительно возбуждено уголовное дело.
Родители же школьницы отказываются общаться с журналистами, а сама учительница многочисленные признания в любви объясняет платоническими чувствами. Кроме того, появилась версия о том, что за историей может стоять отвергнутый поклонник девочки.
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