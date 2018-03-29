СК: трое пропавших после пожара в «Зимней вишне» нашлись живыми

Следствие нашло живыми трех человек, о пропаже которых родственники заявили после пожара в Кемерове.
Следствие нашло живыми трех человек, о пропаже которых родственники заявили после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщается на сайте СК РФ.
Следственный комитет РФ: «В ходе проверки заявлений о 67 пропавших трое из них установлены среди живых. Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара».
Ранее сообщалось, что сотрудники областной администрации совместно со следователями сверяют официальные списки погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» с данными от родственников. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко отмечала, что всего в комитет были поданы заявления о пропаже 67 человек.
Сегодня активист из инициативной группы жителей Кемерова Мирсад Керимов сообщил РИА Новости, что изначально расхождение составляло 13–14 человек. Потом выяснилось, что около десяти из тех, кого потеряли родственники, «были на рыбалке, на прогулке, телефон выключен и так далее», некоторых занесли в список два раза. Также Керимов сообщил, что инициативная группа проверила детские дома области на предмет пропавших детей. «Все списки сходятся, нет таких детей», — констатировал мужчина.
Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже ТРЦ «Зимняя вишня». По последним официальным данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, опознаны 27 погибших. Всего в результате пожара пострадали 79 человек, среди них — десятки детей. В Кемерове в эти дни продолжаются похороны жертв трагедии.
Следственный комитет РФ: «В ходе проверки заявлений о 67 пропавших трое из них установлены среди живых. Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара».
Ранее сообщалось, что сотрудники областной администрации совместно со следователями сверяют официальные списки погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» с данными от родственников. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко отмечала, что всего в комитет были поданы заявления о пропаже 67 человек.
Сегодня активист из инициативной группы жителей Кемерова Мирсад Керимов сообщил РИА Новости, что изначально расхождение составляло 13–14 человек. Потом выяснилось, что около десяти из тех, кого потеряли родственники, «были на рыбалке, на прогулке, телефон выключен и так далее», некоторых занесли в список два раза. Также Керимов сообщил, что инициативная группа проверила детские дома области на предмет пропавших детей. «Все списки сходятся, нет таких детей», — констатировал мужчина.
Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже ТРЦ «Зимняя вишня». По последним официальным данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, опознаны 27 погибших. Всего в результате пожара пострадали 79 человек, среди них — десятки детей. В Кемерове в эти дни продолжаются похороны жертв трагедии.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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