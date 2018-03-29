Великобритания может запретить торговлю российскими евробондами

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть предложение о том, чтобы ввести запрет на продажу Россией своих суверенных долговых бумаг на лондонском фондовом рынке. Для Москвы это будет неприятно, но пострадают в первую очередь западные инвесторы.
Газета The Guardian сообщила, что Соединенное Королевство может запретить продажу суверенных долговых бумаг России на фондовом рынке Лондона. Недавно британские клиринговые палаты содействовали выпуску российских еврооблигаций на 4 миллиарда долларов, при этом организатором выпуска был «ВТБ Капитал», который находится под санкциями.
Ранее с такой идеей выступил глава комитета по международным делам Палаты общин Том Тугендхат. Он отмечал, что Россия может заимствовать на финансовых рынках ЕС и США, несмотря на западные санкции. Парламентарий отметил, что надо запретить западным клиринговым палатам, таким, как Euro-клир и Clearstream, совершать операции с российскими евробондами. Это должно помешать перепродаже бумаг и отпугнуть западных инвесторов.
Теперь, по данным The Guardian, премьер- министр Тереза Мэй согласилась эту идею рассмотреть. Госдолг России сейчас составляет 120 миллиардов долларов по внутренним займам, 38 миллиардов — по евробондам. Это немного. Аналитики говорят, что уход из Сити подтолкнет Москву к дальнейшему привлечению китайских капиталов.
Вместе с тем Вашингтон аналогичные санкции вводить не спешит. В февральском докладе Минфина США говорилось, что это вызовет потрясения на мировых финансовых рынках и навредит управляющим активами компаниям, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что возможный запрет не может не наносить урон реноме Британии в глазах инвесторов.
Ранее с такой идеей выступил глава комитета по международным делам Палаты общин Том Тугендхат. Он отмечал, что Россия может заимствовать на финансовых рынках ЕС и США, несмотря на западные санкции. Парламентарий отметил, что надо запретить западным клиринговым палатам, таким, как Euro-клир и Clearstream, совершать операции с российскими евробондами. Это должно помешать перепродаже бумаг и отпугнуть западных инвесторов.
Теперь, по данным The Guardian, премьер- министр Тереза Мэй согласилась эту идею рассмотреть. Госдолг России сейчас составляет 120 миллиардов долларов по внутренним займам, 38 миллиардов — по евробондам. Это немного. Аналитики говорят, что уход из Сити подтолкнет Москву к дальнейшему привлечению китайских капиталов.
Вместе с тем Вашингтон аналогичные санкции вводить не спешит. В февральском докладе Минфина США говорилось, что это вызовет потрясения на мировых финансовых рынках и навредит управляющим активами компаниям, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что возможный запрет не может не наносить урон реноме Британии в глазах инвесторов.
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