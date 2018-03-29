ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
    •  

    Электричество кончилось: стала известна причина сбоя в работе Telegram

    комментировать
    • Фото: Павел Дуров / vk.com
    Электричество кончилось: стала известна причина сбоя в работе Telegram

    Электричество кончилось: стала известна причина сбоя в работе Telegram

    Электричество кончилось: стала известна причина сбоя в работе Telegram
  • Фото: Павел Дуров / vk.com

    • Сбой в работе Telegram связан с отключением питания серверов компании в Европе.

    Основатель Telegram Павел Дуров объяснил сбой в работе мессенджера отключением питания в кластере серверов в Европе. Об этом он написал в Twitter.

    Павел Дуров, основатель Telegram: «Отключение питания в кластере серверов @telegram вызывает проблемы в Европе. С нашей стороны, мы работаем, чтобы исправить это, но многое зависит от того, когда провайдер центра обработки данных приведет силовое оборудование в порядок».

    Сбой в работе мессенджера произошел сегодня после 11:00 мск. О проблемах с подключением и с отправкой сообщений рассказали пользователи из России, Италии, Украины, Германии, Испании, Франции, Великобритании, Казахстана. В Twitter-аккаунте самого Telegram появилось сообщение, что специалисты работают над устранением проблемы.

    В Роскомнадзоре успели заявить, что не имеют отношения к сбою в работе Telegram. «Если вам не терпится заподозрить во всем Роскомнадзор, знайте — мы тут ни при чем», — сообщили представители ведомства на своей странице «ВКонтакте».


    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru