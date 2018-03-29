В Румынии из-за аварии остановился ядерный реактор

Второй блок АЭС в Чернаводэ на востоке Румынии автоматически отключен
из-за неисправности.
Реактор автоматически отключился от национальной системы из-за неисправности в электросистеме.
Как заявили в компании Nuclearelectrica, которая управляет АЭС, сейчас специалисты выясняют обстоятельства инцидента и готовятся к ремонтным работам. При этом в компании заверили, что остановка реактора не окажет негативного воздействия на персонал, население и окружающую среду.
Надо сказать, что инцидент стал уже вторым на АЭС в Чернаводэ за последние дни. Так, в воскресенье, 25 марта, первый блок станции был отключен, а второй работал на 55% от мощности.
Как сообщает РИА Новости, премьер Румынии Виорика Дэнчилэ уже поручила провести расследование двух аварий.
Отметим, что атомная электростанция в Чернаводэ является крупнейшим производителем электроэнергии в Румынии. Это единственная АЭС в стране.
Как заявили в компании Nuclearelectrica, которая управляет АЭС, сейчас специалисты выясняют обстоятельства инцидента и готовятся к ремонтным работам. При этом в компании заверили, что остановка реактора не окажет негативного воздействия на персонал, население и окружающую среду.
Надо сказать, что инцидент стал уже вторым на АЭС в Чернаводэ за последние дни. Так, в воскресенье, 25 марта, первый блок станции был отключен, а второй работал на 55% от мощности.
Как сообщает РИА Новости, премьер Румынии Виорика Дэнчилэ уже поручила провести расследование двух аварий.
Отметим, что атомная электростанция в Чернаводэ является крупнейшим производителем электроэнергии в Румынии. Это единственная АЭС в стране.
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