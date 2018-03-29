2 апреля в эфире телеканала НТВ состоится премьера остросюжетного сериала «Живой», главную роль в котором исполнил Кирилл Кяро.
Сюжет сериала «Живой» разворачивается вокруг журналиста Олега Сорокина (Кирилл Кяро), который нападает на след могущественного синдиката, промышляющего убийствами самых богатых людей страны. Проблема в том, что никто не верит в его «теорию заговоров». Вычислив очередную жертву — банкира Лядова, Олег пытается предупредить его о грозящей опасности, но тщетно. Лядова взрывают в собственной машине. Олег продолжает расследование с удвоенной силой и убеждается, что в смерти банкира все очень неоднозначно. А вскоре и сам журналист становится мишенью таинственной преступной организации.
Кирилл Кяро, актер: «Журналист — очень зависимая профессия и, чтобы успешно ей заниматься, надо быть внутренне свободным, фанатом своего дела. Мой герой занимается журналистскими расследованиями. Он человек, которому до всего есть дело, но при этом он не имеет никаких полномочий. Человек, который любит оказываться в самых неожиданных и неудобных местах, которому редко рады и чаще всего мечтают от него избавиться. Человек, который считает, что тихая спокойная, благополучная жизнь — это смерть для журналиста. Таких журналистов я встречал мало, но играть его было интересно. В каком-то смысле Сорокин — лузер, неудачник, у него нет денег и ему приходится работать в каком-то неизвестном желтом издании. Он потерял семью, и в начале фильма у него никого нет, кроме его друга-редактора».
Съемки сериала проходили в Москве и Калининграде и были насыщены большим количеством экшн-сцен. Все трюки готовили профессиональные каскадеры, но многие трюки Кирилл Кяро выполнял без помощи дублеров: бегал по крышам, строительным лесам, залезал на крышу гостиницы и даже сам управлял лодкой.
Кирилл Кяро: «Как и в любом приключенческом фильме, у нас огромное количество трюков и погонь. Какие-то трюки я выполнял сам, мне это было нужно для подлинности энергии и драйва, в котором постоянно живет мой герой. Самым ярким воспоминанием стал съемочный день в Калининграде, когда под нескончаемым проливным дождем мы снимали сцену погони на катерах и все получилось с первого дубля».
Премьера сериала «Живой» — 2 апреля в 21:00 на НТВ.
Кирилл Кяро, актер: «Журналист — очень зависимая профессия и, чтобы успешно ей заниматься, надо быть внутренне свободным, фанатом своего дела. Мой герой занимается журналистскими расследованиями. Он человек, которому до всего есть дело, но при этом он не имеет никаких полномочий. Человек, который любит оказываться в самых неожиданных и неудобных местах, которому редко рады и чаще всего мечтают от него избавиться. Человек, который считает, что тихая спокойная, благополучная жизнь — это смерть для журналиста. Таких журналистов я встречал мало, но играть его было интересно. В каком-то смысле Сорокин — лузер, неудачник, у него нет денег и ему приходится работать в каком-то неизвестном желтом издании. Он потерял семью, и в начале фильма у него никого нет, кроме его друга-редактора».
Съемки сериала проходили в Москве и Калининграде и были насыщены большим количеством экшн-сцен. Все трюки готовили профессиональные каскадеры, но многие трюки Кирилл Кяро выполнял без помощи дублеров: бегал по крышам, строительным лесам, залезал на крышу гостиницы и даже сам управлял лодкой.
Кирилл Кяро: «Как и в любом приключенческом фильме, у нас огромное количество трюков и погонь. Какие-то трюки я выполнял сам, мне это было нужно для подлинности энергии и драйва, в котором постоянно живет мой герой. Самым ярким воспоминанием стал съемочный день в Калининграде, когда под нескончаемым проливным дождем мы снимали сцену погони на катерах и все получилось с первого дубля».
Премьера сериала «Живой» — 2 апреля в 21:00 на НТВ.
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