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    В работе Telegram произошел сбой

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    • Фото: downdetector.com
    В работе Telegram произошел сбой

    В работе Telegram произошел сбой

    В работе Telegram произошел сбой
  • Фото: downdetector.com

    • Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются по всему миру, в том числе и в России.

    Как сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, проблемы в работе мессенджера возникли у пользователей в России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Казахстане и на Украине. Трудности наблюдаются также в США, Малайзии, Индии, Бразилии и в других странах.

    Сбой произошел после 11:00 мск. Пользователи сообщают, что не могут подключиться к Telegram (57%) и отправить сообщения (42%).

    Команда Telegram сообщила в Twitter, что работает над устранением сбоя. Причины не называются.

    Из сообщения Telegram: «Наши пользователи в Европе, Ближнем Востоке и странах СНГ испытывают в данный момент проблемы с подключением. Мы прилагаем все усилия, чтобы возобновить работу мессенджера».





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