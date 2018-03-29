В работе Telegram произошел сбой

Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются по всему миру, в том числе и в России.
Как сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, проблемы в работе мессенджера возникли у пользователей в России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Казахстане и на Украине. Трудности наблюдаются также в США, Малайзии, Индии, Бразилии и в других странах.
Сбой произошел после 11:00 мск. Пользователи сообщают, что не могут подключиться к Telegram (57%) и отправить сообщения (42%).
Команда Telegram сообщила в Twitter, что работает над устранением сбоя. Причины не называются.
Из сообщения Telegram: «Наши пользователи в Европе, Ближнем Востоке и странах СНГ испытывают в данный момент проблемы с подключением. Мы прилагаем все усилия, чтобы возобновить работу мессенджера».
Сбой произошел после 11:00 мск. Пользователи сообщают, что не могут подключиться к Telegram (57%) и отправить сообщения (42%).
Команда Telegram сообщила в Twitter, что работает над устранением сбоя. Причины не называются.
Из сообщения Telegram: «Наши пользователи в Европе, Ближнем Востоке и странах СНГ испытывают в данный момент проблемы с подключением. Мы прилагаем все усилия, чтобы возобновить работу мессенджера».
Our users in Europe, Middle East and the CIS countries are experiencing connection issues at the moment. We are looking into the issue and hope to bring you back online soon.— Telegram Messenger (@telegram) 29 марта 2018 г.
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