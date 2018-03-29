Кузбасские чиновники опровергли слухи о грядущей отставке Тулеева

Власти Кемеровской области не располагают информацией о возможных кадровых решениях в отношении главы региона Амана Тулеева. Они заявляют, что губернатор Кузбасса в настоящее время находится на рабочем месте и встречается с семьями погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».
В пресс-службе администрации Кемеровской области, комментируя появившиеся в СМИ публикации о возможной отставке главы региона Амана Тулеева, заявили, что не располагают информацией о кадровых решениях подобного уровня, передает РИА Новости.
Представитель администрации Кемеровской области: «Губернатор находится на рабочем месте, провел заседание оперативного штаба, записал видеообращение по оказанию материальной помощи, сейчас идет очередная встреча с семьями погибших».
Ранее президент РФ Владимир Путин во время визита в Кемерово в ответ на вопрос об отставке Тулеева заявил, что для принятия кадровых решений по факту пожара нужно определить, кто и в чем виноват. Глава государства попросил не торопиться «назначать» виновных и отметил, что следователи работают над установлением причин пожара. «Никто никого прикрывать не собирается», — подчеркнул президент.
Накануне губернатор области записал видеообращение, в котором пожаловался на травлю и призвал «не раскачивать ситуацию в регионе» и «не спекулировать на трагедии». Также стало известно об увольнении из областного руководства двух высокопоставленных чиновников.
Ранее РБК со ссылкой на анонимные источники, сообщило, что решено не проводить показательную отставку Тулеева после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», однако глава региона все равно позже покинет свой пост.
По последним данным, при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Ранее сообщалось, что тела и фрагменты тел 37 погибших в «Зимней вишне» направят в Москву для проведения генетической экспертизы, процедура займет не менее трех недель.
Представитель администрации Кемеровской области: «Губернатор находится на рабочем месте, провел заседание оперативного штаба, записал видеообращение по оказанию материальной помощи, сейчас идет очередная встреча с семьями погибших».
Ранее президент РФ Владимир Путин во время визита в Кемерово в ответ на вопрос об отставке Тулеева заявил, что для принятия кадровых решений по факту пожара нужно определить, кто и в чем виноват. Глава государства попросил не торопиться «назначать» виновных и отметил, что следователи работают над установлением причин пожара. «Никто никого прикрывать не собирается», — подчеркнул президент.
Накануне губернатор области записал видеообращение, в котором пожаловался на травлю и призвал «не раскачивать ситуацию в регионе» и «не спекулировать на трагедии». Также стало известно об увольнении из областного руководства двух высокопоставленных чиновников.
Ранее РБК со ссылкой на анонимные источники, сообщило, что решено не проводить показательную отставку Тулеева после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», однако глава региона все равно позже покинет свой пост.
По последним данным, при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Ранее сообщалось, что тела и фрагменты тел 37 погибших в «Зимней вишне» направят в Москву для проведения генетической экспертизы, процедура займет не менее трех недель.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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