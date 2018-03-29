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    В Катаре открылось представительство «Роснефти». Катар, компании, Роснефть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Катаре открылось представительство «Роснефти»

    В Катаре открылось представительство «Роснефти»

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    В Катаре открылось представительство «Роснефти»

    В Катаре открылось представительство «Роснефти»

    В Катаре открылось представительство «Роснефти»

      «Роснефть» открыла офис Международного центра исследований и разработок в Катаре. Он станет представительством компании в этой стране.

      Соглашение об открытии центра было подписано в ходе рабочего визита Игоря Сечина в Доху. Работать центр будет на территории одного из ведущих наукоградов мира — Катарского парка науки и технологий.

      Лаборатории будут разрабатывать инновационные решения для отрасли. Особое внимание планируется уделять технологиям 3D-проектирования в нефтегазопереработке и нефтехимии.

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