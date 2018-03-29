В Катаре открылось представительство «Роснефти»

«Роснефть» открыла офис Международного центра исследований и разработок в Катаре. Он станет представительством компании в этой стране.

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Соглашение об открытии центра было подписано в ходе рабочего визита Игоря Сечина в Доху. Работать центр будет на территории одного из ведущих наукоградов мира — Катарского парка науки и технологий.



Лаборатории будут разрабатывать инновационные решения для отрасли. Особое внимание планируется уделять технологиям 3D-проектирования в нефтегазопереработке и нефтехимии.