Вирус WannaCry атаковал компанию Boeing

Американскую компанию Boeing атаковал вирус. Как сообщают местные СМИ, его определили как WannaCry.
Именно этот вирус-вымогатель почти год назад атаковал сотни тысяч компьютеров в 150 странах мира. Тогда он нанес ущерб в размере одного миллиарда долларов.
Сначала главный инженер Boeing заявил, что вирус подобно метастазам мог поразить производственные системы и программное обеспечение самолетов, и призвал все подразделения быть в полной готовности.
Но чуть позже компания в Twitter уточнила, что масштабы атаки были преувеличены, вредоносная программа затронула небольшое количество систем. Сообщается, что вирус не повлиял на производство или поставку воздушных судов.
Сначала главный инженер Boeing заявил, что вирус подобно метастазам мог поразить производственные системы и программное обеспечение самолетов, и призвал все подразделения быть в полной готовности.
Но чуть позже компания в Twitter уточнила, что масштабы атаки были преувеличены, вредоносная программа затронула небольшое количество систем. Сообщается, что вирус не повлиял на производство или поставку воздушных судов.
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