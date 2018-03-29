Жители города Дума призвали боевиков принять условия сирийской армии

В городе Дума, что в Восточной Гуте, жители вышли на улицы с призывом к боевикам принять условия правительственных войск.
Думу удерживают сторонники запрещенной в России экстремисткой группировки «Джейш Аль-Ислам». Город остается последним оплотом оппозиционного ополчения в Восточной Гуте. Причем именно там 7 лет назад начались первые акции против Башара Асада. Теперь местные жители, а их насчитывается около 10 тысяч, выражают протест боевикам, которые отказываются покидать Думу.
Как сообщает межарабский портал Al-Masdar, на улицы вышли даже женщины и раненые. Между тем из других районов Восточной Гуты продолжают выводить боевиков и их семьи. За прошлый день из Арбила в Идлиб отправились более 5 тысяч человек. А всего с начала акции регион покинули почти 25 тысяч граждан. Эти данные предоставило Минобороны России.
Как сообщает межарабский портал Al-Masdar, на улицы вышли даже женщины и раненые. Между тем из других районов Восточной Гуты продолжают выводить боевиков и их семьи. За прошлый день из Арбила в Идлиб отправились более 5 тысяч человек. А всего с начала акции регион покинули почти 25 тысяч граждан. Эти данные предоставило Минобороны России.
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