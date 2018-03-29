Улицы разбитых фонарей <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей 16+
    •  
    Жители города Дума призвали боевиков принять условия сирийской армии. Сирия, войны и вооруженные конфликты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖители города Дума призвали боевиков принять условия сирийской армии

    Жители города Дума призвали боевиков принять условия сирийской армии

    комментировать
    Жители города Дума призвали боевиков принять условия сирийской армии

    Жители города Дума призвали боевиков принять условия сирийской армии

    Жители города Дума призвали боевиков принять условия сирийской армии

      В городе Дума, что в Восточной Гуте, жители вышли на улицы с призывом к боевикам принять условия правительственных войск.

      Думу удерживают сторонники запрещенной в России экстремисткой группировки «Джейш Аль-Ислам». Город остается последним оплотом оппозиционного ополчения в Восточной Гуте. Причем именно там 7 лет назад начались первые акции против Башара Асада. Теперь местные жители, а их насчитывается около 10 тысяч, выражают протест боевикам, которые отказываются покидать Думу.

      Как сообщает межарабский портал Al-Masdar, на улицы вышли даже женщины и раненые. Между тем из других районов Восточной Гуты продолжают выводить боевиков и их семьи. За прошлый день из Арбила в Идлиб отправились более 5 тысяч человек. А всего с начала акции регион покинули почти 25 тысяч граждан. Эти данные предоставило Минобороны России.

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru