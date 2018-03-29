В Швеции наплыв мигрантов спровоцировал небывалый рост уличной преступности

Жители некогда спокойной и тихой Швеции сегодня запасаются газовыми баллончиками и стараются вечером не выходить на улицу. В крупных городах преступность выросла в несколько раз. В разбоях и грабежах шведы винят беженцев. Неофициальной столицей приезжих стал город Мальмё.

Жители городка Оскарсхамн, что на юге Швеции, — большие любители ЗОЖ. Они бегают трусцой по вечерам, но с недавних пор делают это в сопровождении полиции. Кто бы мог подумать, что поздние пробежки будут опасны для здоровья и даже для жизни.



Петер Карлссон, офицер полиции: «Подобная инициатива исходила от множества местных самоуправлений, групп спортсменов и от самой полиции тоже. Люди больше не чувствуют себя в безопасности».



В некогда тихом сонном Мальмё (именно этот город принял значительную долю беженцев, прибывших в 2015–2016 гг. ) не проходит и недели, чтобы что-то ни случилось. То прогремел взрыв, то на кого-то напали.



Все просто: толерантность шведов беженцы понимают как слабость, а потому позволяют себе все, что заблагорассудится, считает Андрес Ридбай. Лидер «Северного движения сопротивления» никогда не выходит на улицу без газового баллончика в кармане. Он говорит, сейчас перечный газ — самый ходовой товар, так как в Швеции большинство преступлений против личности совершают именно беженцы, но в прессе об этом не напишут. Подобное уточнение считается проявлением расовой нетерпимости и наказывается тюремным сроком.



Андрес Ридбай, лидер «Северного движения сопротивления»: «Это пригород, где живут мигранты. В этом здании неделю назад была изнасилована девушка, которая пришла к своей подружке. И знаете что? Полиция не нашла доказательств этому преступлению! Я считаю, на самом деле и не было никакого расследования!»



Организация «Северное движение сопротивления» открыто выражает недовольство правительственной политикой в отношении беженцев и проводит марши протеста. В официальной прессе их называют неонацистами. Обычные шведы опасаются рассуждать вслух о мигрантах.



Как передает корреспондент Андрей Храмцов, беженцы подобно ножу разрезали шведское общество пополам. Одни считают, что приезжих нужно принимать в любом количестве и спасать от недемократических режимов, другие же уверены, что саму Швецию пора спасать от беженцев. И те, и другие убеждены, что правительство не делает ничего для решения этой проблемы.



Сотрудник Центра беженцев Нилла Хельгессон говорит, что эти люди достаточно настрадались у себя на родине, поэтому Швеция обязана предоставить им нормальные условия жизни. В местном центре несколько сотен обустроенных однокомнатных помещений.



Нилла Хельгессон, сотрудник Стокгольмского центра беженцев: «Государство оплачивает аренду помещений, оплачивает работу сотрудников, которые помогают здесь беженцам. В итоге на каждого беженца выходят затраты 500–600 евро. И у них еще есть неплохое пособие!»



Мухамад — 17-летний афганский подопечный Ниллы Хельгессон. Он говорит, что прекрасно осведомлен о проблемах, которые доставляют шведам беженцы. Сейчас он очень боится, что по этой причине его могут отправить на родину.



Мухамад, беженец: «В Афганистане идет война. Я в этом не виноват. Там убили моего отца. Сейчас я мечтаю остаться здесь, стать полицейским».



Другой мигрант из Мальмё, Хоссам Алковаби,недавно представил первую в истории Швеции арабскую партию. Волна приезжих достигла своего пика в 2015 году и принесла в страну 170 тысяч человек. После этого законы ужесточили, пытаясь изменить ситуацию, но исправить ее уже не получилось. В том же Мальмё, если верить статистике прошлого года, 43% жителей — беженцы, но реальный процент намного выше.