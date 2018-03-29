В Москве у ТЦ «Дубровка» бандиты отобрали у водителя 60 миллионов рублей

Столичные правоохранители разбираются в обстоятельствах ограбления, которое произошло возле торгового центра «Дубровка». Там у горожанина трое неизвестных похитили сумку с крупной суммой денег.
Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД, накануне вечером в полицию обратился гражданин и заявил, что в 19:30 трое неизвестных подошли к его автомашине Volkswagen Caddy, пригрозили предметом, похожим на пистолет, и отобрали сумку, в которой была наличность.
По словам потерпевшего, в сумке находились 263 тысячи долларов, 167 тысяч евро и 31 миллион рублей. Общий материальный ущерб составил 58 миллионов 459 тысяч 179 рублей.
Ранее поступала информация, что в среду около дома №13 по улице Шарикоподшипниковской трое неизвестных напали на мужчину в салоне иномарки и забрали у него сумку с большой суммой денег. Сообщалось, что злоумышленники скрылись на автомобиле ВАЗ-2109. В Москве был введен план «Перехват».
По словам потерпевшего, в сумке находились 263 тысячи долларов, 167 тысяч евро и 31 миллион рублей. Общий материальный ущерб составил 58 миллионов 459 тысяч 179 рублей.
Ранее поступала информация, что в среду около дома №13 по улице Шарикоподшипниковской трое неизвестных напали на мужчину в салоне иномарки и забрали у него сумку с большой суммой денег. Сообщалось, что злоумышленники скрылись на автомобиле ВАЗ-2109. В Москве был введен план «Перехват».
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