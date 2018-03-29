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    ЦБ РФ отозвал лицензию у самарского «АктивКапитал Банка»

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    ЦБ РФ отозвал лицензию у самарского «АктивКапитал Банка»

    ЦБ РФ отозвал лицензию у самарского «АктивКапитал Банка»

    Банк России сообщил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у самарского «АктивКапитал Банка».

    О прекращении действия лицензии самарского «АктивКапитал Банка» сообщается на сайте Центробанка РФ. По данным на 1 марта этого года финансовая организация занимала 117 место в банковской системе России.

    Сообщение пресс-службы Центробанка РФ: «В марте текущего года банк провел ряд операций, направленных на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния кредитной организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами. Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы».

    «АктивКапитал Банк» — участник системы страхования вкладов. С 29 марта управлять банком будет временная администрация, назначенная ЦБ.

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