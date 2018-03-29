Автоколонна МЧС России в 75-й раз везет гуманитарную помощь жителям Донбасса

Колонна белых грузовиков МЧС России стартовала из Ростовской области. В этот раз для жителей Донбасса отправлено почти 400 тонн гуманитарных грузов.

Сообщение пресс-службы МЧС РФ: «В 04:00 по московскому времени из Донского спасательного центра, расположенного в ростовской Ковалёвке, вышла колонна МЧС России и направилась в Донецкую и Луганскую области. Она доставит жителям более 400 тонн гуманитарной помощи».



В МЧС сообщили, что грузовики следуют к российско-украинской границе, которую пересекут, разделившись на две колонны. Каждая из машин пройдет необходимые таможенные процедуры в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов на пунктах пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган». После этого одна автоколонна направится в Донецка, а другая — в Луганск.



В состав гуманитарного груза вошли продуктовые наборы, учебная литература, а также предметы первой необходимости.



Напомним, с августа 2014 года жителям Донбасса было направлено 74 автомобильные колонны с 73 тысячами тонн гуманитарных грузов. В их числе продукты и питьевая вода, лекарства, строительные материалы, генераторы, учебники, наборы для школьников, подарки к праздникам.