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    Автоколонна МЧС России в 75-й раз везет гуманитарную помощь жителям Донбасса

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    Автоколонна МЧС России в 75-й раз везет гуманитарную помощь жителям Донбасса

    Автоколонна МЧС России в <nobr>75-й</nobr> раз везет гуманитарную помощь жителям Донбасса

    Колонна белых грузовиков МЧС России стартовала из Ростовской области. В этот раз для жителей Донбасса отправлено почти 400 тонн гуманитарных грузов.

    Сообщение пресс-службы МЧС РФ: «В 04:00 по московскому времени из Донского спасательного центра, расположенного в ростовской Ковалёвке, вышла колонна МЧС России и направилась в Донецкую и Луганскую области. Она доставит жителям более 400 тонн гуманитарной помощи».

    В МЧС сообщили, что грузовики следуют к российско-украинской границе, которую пересекут, разделившись на две колонны. Каждая из машин пройдет необходимые таможенные процедуры в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов на пунктах пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган». После этого одна автоколонна направится в Донецка, а другая — в Луганск.

    В состав гуманитарного груза вошли продуктовые наборы, учебная литература, а также предметы первой необходимости.

    Напомним, с августа 2014 года жителям Донбасса было направлено 74 автомобильные колонны с 73 тысячами тонн гуманитарных грузов. В их числе продукты и питьевая вода, лекарства, строительные материалы, генераторы, учебники, наборы для школьников, подарки к праздникам.

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