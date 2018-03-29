Двоих чиновников МЧС обвиняют в растрате 2 млрд рублей

Следователи устанавливают, почему почти 2 млрд рублей, выделенные МЧС на закупку самолетов-амфибий , были потрачены на автомобили и вертолеты.

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В среду Мосгорсуд оставил под домашним арестом бывшего главу финансово-экономического департамента МЧС РФ Раиса Ахмадеева, которого обвиняют в растрате средств. Прокуратура просила изменить Ахмадееву меру пресечения на время следствия.



Кроме Ахмадеева по делу о растрате проходит бывший директор департамента развития МЧС РФ Александр Томашов. Решением Хамовнического суда он заключен под стражу.



Сотрудников МЧС обвиняют в нецелевом расходовании средств. Речь идет о почти двух миллиардах рублей, которые Томашев и Ахмадеев должны были потратить на закупку самолетов-амфибий Бе-200. По данным следствия, контракт на покупку самолетов даже был уже заключен с производителем, но новая спецтехника у ведомства так и не появилась, а все деньги ушли на покупку автомобилей и вертолетов Ми-8.



Уголовное дело было возбуждено в ноябре 2017 года. Теперь обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы.

