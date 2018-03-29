Дачный ответ <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Дачный ответ 0+
    •  
    Двоих чиновников МЧС обвиняют в растрате 2 млрд рублей. МЧС, коррупция, расследование, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДвоих чиновников МЧС обвиняют в растрате 2 млрд рублей

    Двоих чиновников МЧС обвиняют в растрате 2 млрд рублей

    комментировать
    Двоих чиновников МЧС обвиняют в растрате 2 млрд рублей

    Двоих чиновников МЧС обвиняют в растрате 2 млрд рублей

    Двоих чиновников МЧС обвиняют в растрате 2 млрд рублей

      Следователи устанавливают, почему почти 2 млрд рублей, выделенные МЧС на закупку самолетов-амфибий, были потрачены на автомобили и вертолеты.

      В среду Мосгорсуд оставил под домашним арестом бывшего главу финансово-экономического департамента МЧС РФ Раиса Ахмадеева, которого обвиняют в растрате средств. Прокуратура просила изменить Ахмадееву меру пресечения на время следствия.

      Кроме Ахмадеева по делу о растрате проходит бывший директор департамента развития МЧС РФ Александр Томашов. Решением Хамовнического суда он заключен под стражу.

      Сотрудников МЧС обвиняют в нецелевом расходовании средств. Речь идет о почти двух миллиардах рублей, которые Томашев и Ахмадеев должны были потратить на закупку самолетов-амфибий Бе-200. По данным следствия, контракт на покупку самолетов даже был уже заключен с производителем, но новая спецтехника у ведомства так и не появилась, а все деньги ушли на покупку автомобилей и вертолетов Ми-8.

      Уголовное дело было возбуждено в ноябре 2017 года. Теперь обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru