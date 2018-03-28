Эквадор лишил Ассанжа Интернета и телефона

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, скрывающийся в посольстве Эквадора в Лондоне, остался без связи с внешним миром.
Оставить Ассанжа без доступа в Интернет и телефонной связи, а также запретить ему принимать посетителей решили власти Эквадора.
Причиной этого шага стало то, что основатель WikiLeaks нарушил письменное обещание, согласно которому он не должен был «распространять сообщения, которые представляли бы собой вмешательство в дела других стран», передает ТАСС.
Информацию уже подтвердили соратники Ассанжа. Они призвали всех сочувствующих собраться у здания посольства Эквадора в Лондоне.
Напомним, основатель WikiLeaks с 2012 года живет в посольстве Эквадора в Лондоне. Там он нашел убежище от американских властей. Дело в том, что в США Ассанжу может грозить наказание вплоть до смертной казни за публикации секретных документов американских спецслужб.
Причиной этого шага стало то, что основатель WikiLeaks нарушил письменное обещание, согласно которому он не должен был «распространять сообщения, которые представляли бы собой вмешательство в дела других стран», передает ТАСС.
Информацию уже подтвердили соратники Ассанжа. Они призвали всех сочувствующих собраться у здания посольства Эквадора в Лондоне.
Напомним, основатель WikiLeaks с 2012 года живет в посольстве Эквадора в Лондоне. Там он нашел убежище от американских властей. Дело в том, что в США Ассанжу может грозить наказание вплоть до смертной казни за публикации секретных документов американских спецслужб.
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