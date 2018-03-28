У покидающих Восточную Гуту боевиков изымают пояса смертников

За последние дни из Восточной Гуты вышли более 9,5 тысяч боевиков и около 15 тысяч членов их семей. Эвакуированы также более 100 тысяч мирных жителей.

Данные привел сегодня в докладе Сергей Шойгу на коллегии Минобороны России. На основе договоренностей с лидерами различных группировок, действующих в пригородах Дамаска, боевиков на автобусах перевозят в провинцию Идлиб. На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивает сирийская полиция под контролем офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон.



При досмотре у боевиков нередко находят оружие и взрывчатку. По данным Минобороны, за двое суток изъято 23 пояса смертника и почти 300 гранат.