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    У покидающих Восточную Гуту боевиков изымают пояса смертников. Сирия, войны и вооруженные конфликты, эвакуация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУ покидающих Восточную Гуту боевиков изымают пояса смертников

    У покидающих Восточную Гуту боевиков изымают пояса смертников

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    У покидающих Восточную Гуту боевиков изымают пояса смертников

    У покидающих Восточную Гуту боевиков изымают пояса смертников

      За последние дни из Восточной Гуты вышли более 9,5 тысяч боевиков и около 15 тысяч членов их семей. Эвакуированы также более 100 тысяч мирных жителей.

      Данные привел сегодня в докладе Сергей Шойгу на коллегии Минобороны России. На основе договоренностей с лидерами различных группировок, действующих в пригородах Дамаска, боевиков на автобусах перевозят в провинцию Идлиб. На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивает сирийская полиция под контролем офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон.

      При досмотре у боевиков нередко находят оружие и взрывчатку. По данным Минобороны, за двое суток изъято 23 пояса смертника и почти 300 гранат.

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