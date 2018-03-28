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    МЧС: вредные примеси в воздухе не угрожают здоровью жителей Москвы

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    МЧС: вредные примеси в воздухе не угрожают здоровью жителей Москвы

    МЧС: вредные примеси в воздухе не угрожают здоровью жителей Москвы

    Столичный главк МЧС РФ уточнил, что безветренная погода в Москве, мешающая рассеиванию вредных примесей в воздухе, не угрожает здоровью людей.

    В МЧС Москвы уточнили, что информация о вредных примесях в Москве была по ошибке опубликована в разделе «экстренные предупреждения».

    МЧС Москвы: «Ранее размещенная информация о неблагоприятных погодных явлениях была ошибочно опубликована в разделе „Экстренные предупреждения“. Согласно прогнозу Росгидромета, в столице действительно ожидается безветренная погода. Однако такой прогноз не является поводом для объявления экстренного предупреждения и не несет угрозы здоровью людей».



    Ранее ГУМЧС рекомендовало жителям столицы ограничить время прогулок, закрыть форточки и окна в домах с 18:00 28 марта до 10:00 29 марта.

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