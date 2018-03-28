МЧС: вредные примеси в воздухе не угрожают здоровью жителей Москвы

Столичный главк МЧС РФ уточнил, что безветренная погода в Москве, мешающая рассеиванию вредных примесей в воздухе, не угрожает здоровью людей.
В МЧС Москвы уточнили, что информация о вредных примесях в Москве была по ошибке опубликована в разделе «экстренные предупреждения».
МЧС Москвы: «Ранее размещенная информация о неблагоприятных погодных явлениях была ошибочно опубликована в разделе „Экстренные предупреждения“. Согласно прогнозу Росгидромета, в столице действительно ожидается безветренная погода. Однако такой прогноз не является поводом для объявления экстренного предупреждения и не несет угрозы здоровью людей».
Ранее ГУМЧС рекомендовало жителям столицы ограничить время прогулок, закрыть форточки и окна в домах с 18:00 28 марта до 10:00 29 марта.
МЧС Москвы: «Ранее размещенная информация о неблагоприятных погодных явлениях была ошибочно опубликована в разделе „Экстренные предупреждения“. Согласно прогнозу Росгидромета, в столице действительно ожидается безветренная погода. Однако такой прогноз не является поводом для объявления экстренного предупреждения и не несет угрозы здоровью людей».
Уважаемые коллеги!— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 28 марта 2018 г.
Ранее размещенная информация о неблагоприятных погодных явлениях была ошибочно опубликована в разделе «Экстренные предупреждения».
Ранее ГУМЧС рекомендовало жителям столицы ограничить время прогулок, закрыть форточки и окна в домах с 18:00 28 марта до 10:00 29 марта.
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