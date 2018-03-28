«Спасибо Путину»: мирные сирийцы возвращаются в разрушенные боевиками районы

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор тысячи мирных жителей возвращаются в свои дома. В городах, которые еще недавно контролировали террористы, теперь уже бывшим беженцам придется начинать жизнь заново, восстанавливать не только дома, но и инфраструктуру.

В провинцию Дэйр-эз-Зор, в которой долгое время хозяйничали террористы ИГИЛ (запрещенная в РФ экстремистская группировка «Исламское государство»), начали массово возвращаться жители. В населенном пункте Эд-Табия, освобожденном сирийскими войсками при поддержке российских ВКС, до войны жили 10 тысяч. Вернулось около 2 тысяч граждан.



Шамса, жительница населенного пункта Эд-Табия: «Спасибо России, спасибо Путину. Благодаря вам мы смогли вернуться в свою деревню. Вы победите, где бы вы ни были. Спасибо за гуманитарную помощь. Мы надеемся, что вы приедете еще».



Сирийские власти готовят широкомасштабную программу по обеспечению населенных пунктов провинции топливом и сельскохозяйственной техникой. В течение двух месяцев с помощью российских специалистов в разоренные боевиками городки должны дать электричество.



Марван Салем аль-Мухаммед, глава муниципалитета населенного пункта Эд-Табия: «Мы планируем отремонтировать и заново открыть дороги, связывающие города и села Деэйр-эз-Зора, для обеспечения всех возвращающихся людей продуктами питания».



Как передает корреспондент НТВ Евгений Голованов, возвращение людей в свои дома стало возможным в том числе и благодаря тому, что военнослужащие инженерных войск ВС РФ организовали паромную переправу через Евфрат, обеспечив тем самым связи между населенными пунктами, которые были разорваны после того, как боевики разрушили мосты.



Абу аль-Фатль, старейшина населенного пункта Фатла: «Благодаря этой переправе заработали хлебопекарни. Огромное спасибо российской стороне за создание этой переправы. Она для нас стала настоящей дорогой жизни».



Совсем другая ситуация в соседней Ракке, хотя Дейр-эз-Зор от бывшей столицы ИГИЛ отделяют всего два часа езды на машине. Бойцы «Союза демократических сил» (СДС), поддерживаемые США, довели гуманитарную ситуацию в этой части Сирии до такой степени накала, что заставили местных жителей буквально взбунтоваться против навязанных им извне властей.



Боевики СДС пытаются заставить жителей Ракки платить им так называемый военный налог. В ответ разозленные мирные жители, на которых раньше давили боевики ИГИЛ, а теперь администрация, контролируемая Соединенными Штатами, устроили поджоги нескольких опорных пунктов бойцов СДС.