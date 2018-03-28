Apple представила самый дешевый iPad

Компания Apple на презентации в Чикаго представила новую версию планшета iPad с 9,7-дюймовым экраном — это самая доступная по цене модель «яблочного» планшета.

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Новинка от Apple оснащена более мощным, чем предыдущее модели, процессором A10 Fusion. Новый iPad имеет датчик TouchID, две камеры и функцию LTE. Разработчики уверяют, что время работы устройства на одном заряде составляет 10 часов.



Это самая доступная модель планшетов от Apple. В США в рознице цена стартует с 329 долларов, а для студентов и школьников — 299 долларов. Также планшет поддерживает работу со стилусом Apple Pencil — это еще плюс 99 долларов (89 долларов для учащихся).



Новый iPad доступен в трех цветах — серебристом, «серый космос» и золотом. В России продажи устройства начнутся в мае.





