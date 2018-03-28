Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Apple представила самый дешевый iPad

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2018, John Gress
    Apple представила самый дешевый iPad

    Apple представила самый дешевый iPad

    Apple представила самый дешевый iPad
  • Фото: Reuters © 2018, John Gress

    • Компания Apple на презентации в Чикаго представила новую версию планшета iPad с 9,7-дюймовым экраном — это самая доступная по цене модель «яблочного» планшета.

    Новинка от Apple оснащена более мощным, чем предыдущее модели, процессором A10 Fusion. Новый iPad имеет датчик TouchID, две камеры и функцию LTE. Разработчики уверяют, что время работы устройства на одном заряде составляет 10 часов.

    Это самая доступная модель планшетов от Apple. В США в рознице цена стартует с 329 долларов, а для студентов и школьников — 299 долларов. Также планшет поддерживает работу со стилусом Apple Pencil — это еще плюс 99 долларов (89 долларов для учащихся).

    Новый iPad доступен в трех цветах — серебристом, «серый космос» и золотом. В России продажи устройства начнутся в мае.


    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru