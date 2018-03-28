ЦБ решил разделить с владельцами банков убытки от санации

Центробанк хочет разделить траты на санацию банков с их бывшими владельцами. Такие поправки в закон «О банкротстве» подготовили ко второму чтению. Если посмотреть, насколько крупные банки ЦБ последнее время отправляет на оздоровление, речь может идти о сотнях миллиардов рублей.
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Правила оздоровления банков в России поменялись в прошлом году. ЦБ решил взяться за это сам и создал Фонд консолидации банковского сектора. На санацию деньги кредитным организациям регулятор выдает либо бесплатно, либо под льготный процент, хотя вместо этого мог бы разместить их на рынке по ключевой ставке.
Как пишут «Ведомости», сейчас Минфин и ЦБ направили в Госдуму поправки, которые предлагают, что бывшие собственники будут возвращать эту упущенную выгоду, то есть возмещать часть расходов на санацию их банков.
Речь идет о крупных суммах. К примеру, в декабре на докапитализацию «Открытия» ЦБ направил 456 миллиардов рублей. Страховщики считают, что виновность должен вначале определить суд, а затем можно говорить о взыскании, а юристы добавляют, что сейчас закон предусматривает лишь ограниченную ответственность.
Как пишут «Ведомости», сейчас Минфин и ЦБ направили в Госдуму поправки, которые предлагают, что бывшие собственники будут возвращать эту упущенную выгоду, то есть возмещать часть расходов на санацию их банков.
Речь идет о крупных суммах. К примеру, в декабре на докапитализацию «Открытия» ЦБ направил 456 миллиардов рублей. Страховщики считают, что виновность должен вначале определить суд, а затем можно говорить о взыскании, а юристы добавляют, что сейчас закон предусматривает лишь ограниченную ответственность.
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