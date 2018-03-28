СМИ: «Калашников» замахнулся на космос и скупает акции «Молнии»

В прессе появилась информация о планах концерна «Калашников» приобрести у госкорпорации «Ростех» 60% акций НПО «Молния», которое раньше было головным предприятием по созданию космического челнока «Буран».
Как передает «Коммерсант», сумма сделки пока не раскрывается, но сообщается, что эти планы активно поддерживаются правительством. По информации газеты, продажа блокпакета предприятия частному инвестору должна помочь «Молнии» выйти из кризиса и в дальнейшем дать возможность участвовать в создании нового многоразового челнока.
Алексей Криворучко, глава концерна «Калашников»: «Вхождение НПО „Молния“ в состав концерна придаст импульс развитию компетенций и экспертизы в области разработки многоразовых космических летательных аппаратов и производства ракет-мишеней различного назначения».
Криворучко отметил, что потенциал «Молнии» вместе с производственными мощностями «Калашникова» позволит «развивать принципиально новые направления деятельности». По данным издания, речь может идти о двухсредном космическом аппарате, способном двигаться в воздухе и космосе.
Алексей Криворучко, глава концерна «Калашников»: «Вхождение НПО „Молния“ в состав концерна придаст импульс развитию компетенций и экспертизы в области разработки многоразовых космических летательных аппаратов и производства ракет-мишеней различного назначения».
Криворучко отметил, что потенциал «Молнии» вместе с производственными мощностями «Калашникова» позволит «развивать принципиально новые направления деятельности». По данным издания, речь может идти о двухсредном космическом аппарате, способном двигаться в воздухе и космосе.
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