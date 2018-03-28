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    Постпред Сирии при ООН сообщил о готовящейся в провинции Идлиб химатаке боевиков. ООН, Сирия, войны и вооруженные конфликты, терроризм, химическое оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПостпред Сирии при ООН сообщил о готовящейся в провинции Идлиб химатаке боевиков

    Постпред Сирии при ООН сообщил о готовящейся в провинции Идлиб химатаке боевиков

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    Постпред Сирии при ООН сообщил о готовящейся в провинции Идлиб химатаке боевиков

    Постпред Сирии при ООН сообщил о готовящейся в провинции Идлиб химатаке боевиков

    Постпред Сирии при ООН сообщил о готовящейся в провинции Идлиб химатаке боевиков

      Террористы готовят атаку с применением химических веществ в провинции Идлиб. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил представитель Сирии Башар Джаафари. По его информации, боевики будут действовать против гражданского населения, а сама предполагаемая атака будет освещаться в западных СМИ.

      Как уточнил Джаафари, предполагаемое нападение готовят иностранные эксперты. Сообщается, что все это будет происходить на границе Сирии и Турции. Постоянный представитель Сирии при ООН назвал возможную атаку «театральным актом».

      На заседании Совбеза обсудили гуманитарную ситуацию в САР. Постпред России отметил , что за последний месяц из Восточной Гуты вышли больше 120 тысяч человек. Василий Небензя в очередной раз обратил внимание на то, что некоторые члены Совета безопасности предпочитают тратить время на пламенные речи и необоснованные претензии в адрес нашей страны, чтобы скрыть собственное нежелание сделать что-то полезное для выполнения резолюции по прекращению огня в Сирии.

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