Постпред Сирии при ООН сообщил о готовящейся в провинции Идлиб химатаке боевиков

Террористы готовят атаку с применением химических веществ в провинции Идлиб. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил представитель Сирии Башар Джаафари. По его информации, боевики будут действовать против гражданского населения, а сама предполагаемая атака будет освещаться в западных СМИ.

Как уточнил Джаафари, предполагаемое нападение готовят иностранные эксперты. Сообщается, что все это будет происходить на границе Сирии и Турции. Постоянный представитель Сирии при ООН назвал возможную атаку «театральным актом».



На заседании Совбеза обсудили гуманитарную ситуацию в САР. Постпред России отметил , что за последний месяц из Восточной Гуты вышли больше 120 тысяч человек. Василий Небензя в очередной раз обратил внимание на то, что некоторые члены Совета безопасности предпочитают тратить время на пламенные речи и необоснованные претензии в адрес нашей страны, чтобы скрыть собственное нежелание сделать что-то полезное для выполнения резолюции по прекращению огня в Сирии.