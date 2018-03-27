Самолет авиакомпании «Победа» совершил незапланированную посадку в Волгограде
из-за пассажира, закурившего на борту.
Самолет компании «Победа», который вылетел из столичного аэропорта Внуково в Магас (Ингушетия), был вынужден сесть в Волгограде из-за нарушившего правила пассажира. Мужчина закурил в туалете воздушного судна.
Представитель «Победы»: «В Волгограде из-за закурившего на борту пассажира совершил посадку самолет рейса Москва (Внуково) — Магас, спустя 35 минут он вылетел в пункт назначения».
Нарушителем оказался житель Пермского края 1954 года рождения. После того как его сняли с рейса, самолет вылетел из Волгограда в пункт назначения. В отношении пассажира в полиции составили протокол об административных нарушениях «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна» и «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». Ему грозит до 15 суток ареста.
Напомним, в минувшем году авиакомпания «Победа» приняла решение усилить борьбу с курением на борту. В случае подобных нарушений самолет сажают, а с пассажира через суд взыскивают значительные расходы за незапланированное приземление.
Представитель «Победы»: «В Волгограде из-за закурившего на борту пассажира совершил посадку самолет рейса Москва (Внуково) — Магас, спустя 35 минут он вылетел в пункт назначения».
Нарушителем оказался житель Пермского края 1954 года рождения. После того как его сняли с рейса, самолет вылетел из Волгограда в пункт назначения. В отношении пассажира в полиции составили протокол об административных нарушениях «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна» и «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». Ему грозит до 15 суток ареста.
Напомним, в минувшем году авиакомпания «Победа» приняла решение усилить борьбу с курением на борту. В случае подобных нарушений самолет сажают, а с пассажира через суд взыскивают значительные расходы за незапланированное приземление.
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