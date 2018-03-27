Петербуржцев уговаривают согласиться на появление двух мусорных заводов

Несколько сотен человек пришли в администрацию Выборгского района Петербурга, чтобы решить быть или нет мусороперерабатывающим предприятиям в районе промзоны «Каменка» и территории бывшей деревни Новосёлки.

Участки для предприятия автокомпонентов, автоколонны ЗСД и даже станция активной дегазации полигона бытовых отходов «Новосёлки», которая призвана избавить жителей района от зловоний законсервированной свалки, — всё это было фоном для двух совсем не самых больших участков на плане. Там предусмотрено строительство двух мусороперерабатывающих заводов. При этом их проект и технологии — не вопрос планировки и межевания, поэтому информация — только общая.



Иван Складчиков, заместитель председателя Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга: «Все технологии, по которым будут строится заводы, абсолютно экологически чистые. Они имеют все необходимые лицензии и сертификаты».



Впрочем, жители Выборгского района на слушания приходили уже с определенным настроем. Ведь многие прочитали в соцсетях: рассматриваемые участки в Смольном хотят перевести в категорию ТИ-2, а значит, если раньше там предлагалось работать с отходами низких классов опасности, то теперь — среднего и высокого. Тут уже дело пахнет керосином, то есть сжиганием.



Анастасия Плюто, руководитель региональной общественной организации «Охтинская дуга»: «Кроме мусороперерабатывающего завода там огромный участок отводится под полигон ТБО. Это очередная свалка».



А главное, жители Выборгского и соседнего Приморского районов не поняли: почему раньше их уговаривали на один мусорный завод, а теперь на два. Представитель комитета по промышленной политике объяснил: в Смольном усомнились, что один инвестор потянет возведение сложного предприятия, поэтому проект разделили на две части и дали разным исполнителям. «В таком случае, о каких объемах переработки идет речь?» — возник логичный вопрос обитателей Новосёлок и близлежащих новостроек.



Корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв послушал аргументы проектировщика и заказчика на общественных слушаниях.