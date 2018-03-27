«Услышал крик и побежал»: кемеровский кадет-герой рассказал о спасении троих детей

В кемеровской трагедии есть свои герои. Один из них — Дмитрий Полухин, которому всего 17 лет. В экстремальной ситуации он не растерялся. И не только сумел спастись сам, но и спас жизни троих детей. Когда начался пожар, Дмитрий мог сразу покинуть горящее здание, но услышал крики о помощи, даже не совсем понимая, где и кого искать в черном дыму.
Дмитрий Полухин — в жизни скромный парень. Второкурсник кадетского училища, в одночасье ставший героем, сам похоже до конца не осознал, что произошло. Главное воспоминание того воскресного вечера — о том, как было нечем дышать.
Дмитрий Полухин: «Черный дым, не видно, дышать очень тяжело. Еще и в глазах начало темнеть».
Третий кинозал, в котором он был, оказался ближе всех к выходу.
Дмитрий Полухин: «К нам забежала женщина в кинозал, сказала, что сильный пожар начался, сказала, что нужно выходить. Сильная давка была, народу было очень много».
По задымленным коридорам и лестницам они с трудом спустились на третий этаж. Еще немного — и спасительный выход. Но пройти мимо человеческого горя подросток не смог.
Дмитрий Полухин: «Стояла женщина где-то на входе, на проходе на третий этаж. Кричала, что у нее там остались дети. Я пробрался сквозь народ, спросил, где у нее находятся дети. Она была в панике и ничего внятного не сказала. Махнула рукой, сказала: дальше по коридору».
Как сообщает корреспондент НТВ Михаил Чернов, в кино Дима Полухин пришел после учебы, был в кадетской форме. Возможно, поэтому его приняли за сотрудника МЧС. В темноте никто и не разглядел, что юному спасателю едва исполнилось 17.
Троих забившихся в угол ребятишек молодой человек нашел в одном из бутиков — в дыму и полной темноте.
Дмитрий Полухин: «Я больше опирался на слух, поскольку был очень черный густой дым. Видно ничего не было, глаза резало. Потом прислушался, услышав детские крики и плач. Пробежал один бутик, второй. Увидел детей в правом углу. Побежал поближе, увидел, что там мальчик и две девочки».
Детей он вывел на улицу и с тех пор больше не видел. Ни они, ни родители даже не успели его поблагодарить. Хотя сам Дима скромничает, говорит, что это не так уж и важно, ведь в тот момент он меньше всего думал о наградах.
Дмитрий Полухин: «Черный дым, не видно, дышать очень тяжело. Еще и в глазах начало темнеть».
Третий кинозал, в котором он был, оказался ближе всех к выходу.
Дмитрий Полухин: «К нам забежала женщина в кинозал, сказала, что сильный пожар начался, сказала, что нужно выходить. Сильная давка была, народу было очень много».
По задымленным коридорам и лестницам они с трудом спустились на третий этаж. Еще немного — и спасительный выход. Но пройти мимо человеческого горя подросток не смог.
Дмитрий Полухин: «Стояла женщина где-то на входе, на проходе на третий этаж. Кричала, что у нее там остались дети. Я пробрался сквозь народ, спросил, где у нее находятся дети. Она была в панике и ничего внятного не сказала. Махнула рукой, сказала: дальше по коридору».
Как сообщает корреспондент НТВ Михаил Чернов, в кино Дима Полухин пришел после учебы, был в кадетской форме. Возможно, поэтому его приняли за сотрудника МЧС. В темноте никто и не разглядел, что юному спасателю едва исполнилось 17.
Троих забившихся в угол ребятишек молодой человек нашел в одном из бутиков — в дыму и полной темноте.
Дмитрий Полухин: «Я больше опирался на слух, поскольку был очень черный густой дым. Видно ничего не было, глаза резало. Потом прислушался, услышав детские крики и плач. Пробежал один бутик, второй. Увидел детей в правом углу. Побежал поближе, увидел, что там мальчик и две девочки».
Детей он вывел на улицу и с тех пор больше не видел. Ни они, ни родители даже не успели его поблагодарить. Хотя сам Дима скромничает, говорит, что это не так уж и важно, ведь в тот момент он меньше всего думал о наградах.
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