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    Легковушка врезалась в автобус на юге Москвы: водитель погиб

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    • Фото: mskdtpb /vk.com
    Легковушка врезалась в автобус на юге Москвы: водитель погиб

    Легковушка врезалась в автобус на юге Москвы: водитель погиб

    Легковушка врезалась в автобус на юге Москвы: водитель погиб
  • Фото: mskdtpb /vk.com

    • Легковой автомобиль на большой скорости врезался в пассажирский автобус на Варшавском шоссе в Москве, в результате ДТП погиб водитель машины.

    Как сообщили в столичном управлении ГИБДД, «на Варшавском шоссе, 39 автомобиль совершил столкновение со стоящим пассажирским автобусом, в результате ДТП погиб водитель машины». По информации ведомства, машина врезалась в автобус на большой скорости, однако никто из пассажиров и ожидавших автобус людей не пострадал.

    Как рассказали РИА Новости в ГУП «Мосгортранс», ДТП произошло примерно в 16:30.

    Из сообщения «Мосгортранса»: «Легковой автомобиль столкнулся с автобусом №907, стоявшим на остановке. В результате происшествия никто из пассажиров городского транспорта не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ГИБДД».

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