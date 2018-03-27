Легковушка врезалась в автобус на юге Москвы: водитель погиб

Легковой автомобиль на большой скорости врезался в пассажирский автобус на Варшавском шоссе в Москве, в результате ДТП погиб водитель машины.
Как сообщили в столичном управлении ГИБДД, «на Варшавском шоссе, 39 автомобиль совершил столкновение со стоящим пассажирским автобусом, в результате ДТП погиб водитель машины». По информации ведомства, машина врезалась в автобус на большой скорости, однако никто из пассажиров и ожидавших автобус людей не пострадал.
Как рассказали РИА Новости в ГУП «Мосгортранс», ДТП произошло примерно в 16:30.
Из сообщения «Мосгортранса»: «Легковой автомобиль столкнулся с автобусом №907, стоявшим на остановке. В результате происшествия никто из пассажиров городского транспорта не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ГИБДД».
Как рассказали РИА Новости в ГУП «Мосгортранс», ДТП произошло примерно в 16:30.
Из сообщения «Мосгортранса»: «Легковой автомобиль столкнулся с автобусом №907, стоявшим на остановке. В результате происшествия никто из пассажиров городского транспорта не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ГИБДД».
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