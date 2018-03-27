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    Губернатор Петербурга попросил отменить развлекательные мероприятия из-за трагедии в Кемерове. Кемерово, Полтавченко, Санкт-Петербург, Смольный, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГубернатор Петербурга попросил отменить развлекательные мероприятия из-за трагедии в Кемерове

    Губернатор Петербурга попросил отменить развлекательные мероприятия из-за трагедии в Кемерове

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    Губернатор Петербурга попросил отменить развлекательные мероприятия <nobr>из-за</nobr> трагедии в Кемерове

    Губернатор Петербурга попросил отменить развлекательные мероприятия из-за трагедии в Кемерове

    Губернатор Петербурга попросил отменить развлекательные мероприятия <nobr>из-за</nobr> трагедии в Кемерове

      В память о погибших в Кемерове заседание правительства Петербурга началось с минуты молчания.

      Также с минуты молчания рекомендовано начать сегодня и все вечерние представления в театрах и концертных залах Северной столицы.

      Губернатор поручил руководству городского МЧС, главам комитетов и районных администраций проверить не только торгово-развлекательные центры, а их в Петербурге около 80, но и торговые комплексы, детские сады, школы, поликлиники, больницы и учреждения культурно-массового характера.

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