Губернатор Петербурга попросил отменить развлекательные мероприятия из-за трагедии в Кемерове

В память о погибших в Кемерове заседание правительства Петербурга началось с минуты молчания.

Также с минуты молчания рекомендовано начать сегодня и все вечерние представления в театрах и концертных залах Северной столицы.



Губернатор поручил руководству городского МЧС, главам комитетов и районных администраций проверить не только торгово-развлекательные центры, а их в Петербурге около 80, но и торговые комплексы, детские сады, школы, поликлиники, больницы и учреждения культурно-массового характера.