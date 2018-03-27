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    В крупнейшем ТРЦ Ростова-на-Дону выявлены нарушения в системе эвакуации. Кемерово, пожары, Ростов-на-Дону, Челябинск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ крупнейшем ТРЦ Ростова-на-Дону выявлены нарушения в системе эвакуации

    В крупнейшем ТРЦ Ростова-на-Дону выявлены нарушения в системе эвакуации

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    В крупнейшем ТРЦ <nobr>Ростова-на-Дону</nobr> выявлены нарушения в системе эвакуации

    В крупнейшем ТРЦ Ростова-на-Дону выявлены нарушения в системе эвакуации

    В крупнейшем ТРЦ <nobr>Ростова-на-Дону</nobr> выявлены нарушения в системе эвакуации

      Власти большинства регионов России после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» объявили о проведении проверок в аналогичных комплексах. Прокуроры и сотрудники МЧС приехали этим утром во все моллы Уфы, Челябинска и Казани. Нарушения выявлены в крупнейшем ТЦ Ростова-на-Дону.

      После трагедии в Кемерове во всех городах страны проводятся проверки. Особенное внимание — к тем зданиям, где работают кинотеатры и развлекательные комплексы для детей.

      Не дожидаясь результатов проверки, местные жители наведались в один из торгово-развлекательных центров Челябинска. Нажав кнопку записи, они решили проверить: соблюдаются ли в ТРЦ правила безопасности. Авторы видеоролика пытались найти эвакуационный выход, чтобы понять, смогут ли люди в случае ЧП быстро выбраться из здания.

      Но, похоже, клиентам данного ТРЦ будет непросто. Для начала — при отсутствии указателей — нужно отыскать выход на лестницу, дойти до двери, а потом, судя по всему, найти ключника, чтобы попасть на улицу. Остается только догадываться, хватит ли на это времени у людей, оказавшихся в огненной ловушке.

      Подобная же ситуация, как выяснилось, и в одном из торгово-развлекательных центров Ростова-на-Дону. Выходы, предназначенные для эвакуации в случае ЧП, в комплексе оказались заблокированы. По словам охранников, никаких нарушений в этом нет, так как двери открываются автоматически в момент, когда срабатывает сигнал тревоги. Но что, если техника откажет или же систему вовсе отключат, как это, возможно, было в Кемерове?



      Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

      Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


      Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

      Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


      Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.

      Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


      По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.

      Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.


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