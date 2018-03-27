В крупнейшем ТРЦ Ростова-на-Дону выявлены нарушения в системе эвакуации

Власти большинства регионов России после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» объявили о проведении проверок в аналогичных комплексах. Прокуроры и сотрудники МЧС приехали этим утром во все моллы Уфы, Челябинска и Казани. Нарушения выявлены в крупнейшем ТЦ
Ростова-на-Дону.
После трагедии в Кемерове во всех городах страны проводятся проверки. Особенное внимание — к тем зданиям, где работают кинотеатры и развлекательные комплексы для детей.
Не дожидаясь результатов проверки, местные жители наведались в один из торгово-развлекательных центров Челябинска. Нажав кнопку записи, они решили проверить: соблюдаются ли в ТРЦ правила безопасности. Авторы видеоролика пытались найти эвакуационный выход, чтобы понять, смогут ли люди в случае ЧП быстро выбраться из здания.
Но, похоже, клиентам данного ТРЦ будет непросто. Для начала — при отсутствии указателей — нужно отыскать выход на лестницу, дойти до двери, а потом, судя по всему, найти ключника, чтобы попасть на улицу. Остается только догадываться, хватит ли на это времени у людей, оказавшихся в огненной ловушке.
Подобная же ситуация, как выяснилось, и в одном из торгово-развлекательных центров Ростова-на-Дону. Выходы, предназначенные для эвакуации в случае ЧП, в комплексе оказались заблокированы. По словам охранников, никаких нарушений в этом нет, так как двери открываются автоматически в момент, когда срабатывает сигнал тревоги. Но что, если техника откажет или же систему вовсе отключат, как это, возможно, было в Кемерове?
Не дожидаясь результатов проверки, местные жители наведались в один из торгово-развлекательных центров Челябинска. Нажав кнопку записи, они решили проверить: соблюдаются ли в ТРЦ правила безопасности. Авторы видеоролика пытались найти эвакуационный выход, чтобы понять, смогут ли люди в случае ЧП быстро выбраться из здания.
Но, похоже, клиентам данного ТРЦ будет непросто. Для начала — при отсутствии указателей — нужно отыскать выход на лестницу, дойти до двери, а потом, судя по всему, найти ключника, чтобы попасть на улицу. Остается только догадываться, хватит ли на это времени у людей, оказавшихся в огненной ловушке.
Подобная же ситуация, как выяснилось, и в одном из торгово-развлекательных центров Ростова-на-Дону. Выходы, предназначенные для эвакуации в случае ЧП, в комплексе оказались заблокированы. По словам охранников, никаких нарушений в этом нет, так как двери открываются автоматически в момент, когда срабатывает сигнал тревоги. Но что, если техника откажет или же систему вовсе отключат, как это, возможно, было в Кемерове?
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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