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    Сгоревший ТЦ в Кемерове был введен в эксплуатацию без согласования с МЧС

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    • Фото: Айкин Данил / ТАСС
    Сгоревший ТЦ в Кемерове был введен в эксплуатацию без согласования с МЧС

    Сгоревший ТЦ в Кемерове был введен в эксплуатацию без согласования с МЧС

    Сгоревший ТЦ в Кемерове был введен в эксплуатацию без согласования с МЧС
  • Фото: Айкин Данил / ТАСС

    • МЧС России не согласовало специальные технические условия, необходимые для введения в эксплуатацию после реконструкции торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, где произошел пожар.

    Как сообщил ТАСС главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев, «в 2013 году к МЧС обращалась организация для согласования специальных технических условий для торгово-развлекательного центра „Зимняя вишня“».

    Ринат Еникеев: «Рассмотрев данные проектные решения, МЧС отказало в их согласовании, так как они не в полной мере учитывали требования противопожарной защищенности объекта».

    Как доложил президенту РФ Владимиру Путину председатель СК Александр Бастрыкин, администрация города в 2013 году дала разрешение на преобразование здания кондитерской фабрики в торговый центр, «видимо, с большими нарушениями, в том числе и строительными». Бастрыкин добавил, что будет проводиться строительная экспертиза.

    Александр Бастрыкин: «Мы обязательно разберемся с администрацией, которая санкционировала, все это разрешала. У меня список только арендаторов — 27 разнопрофильных организаций, они, по сути, никем не контролировались — как они торгуют, как они охраняют, как они обеспечивают безопасность».

    Спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил тем временем, что Госдума пригласит главу МЧС Владимира Пучкова для доклада о причинах пожара в торговом центре, как только завершится расследование.

    Вячеслав Володин: «Как только закончится расследование причин происшедшего, мы с вами планируем пригласить руководителя МЧС Пучкова, чтобы он нам доложил, почему это (ЧП) стало возможным».

    смотретьСгоревший кинозал «Зимней вишни» изнутри
    Сгоревший кинозал «Зимней вишни» изнутри
    Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре.

    Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

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