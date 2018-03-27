Сгоревший ТЦ в Кемерове был введен в эксплуатацию без согласования с МЧС

МЧС России не согласовало специальные технические условия, необходимые для введения в эксплуатацию после реконструкции торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, где произошел пожар.
Как сообщил ТАСС главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев, «в 2013 году к МЧС обращалась организация для согласования специальных технических условий для торгово-развлекательного центра „Зимняя вишня“».
Ринат Еникеев: «Рассмотрев данные проектные решения, МЧС отказало в их согласовании, так как они не в полной мере учитывали требования противопожарной защищенности объекта».
Как доложил президенту РФ Владимиру Путину председатель СК Александр Бастрыкин, администрация города в 2013 году дала разрешение на преобразование здания кондитерской фабрики в торговый центр, «видимо, с большими нарушениями, в том числе и строительными». Бастрыкин добавил, что будет проводиться строительная экспертиза.
Александр Бастрыкин: «Мы обязательно разберемся с администрацией, которая санкционировала, все это разрешала. У меня список только арендаторов — 27 разнопрофильных организаций, они, по сути, никем не контролировались — как они торгуют, как они охраняют, как они обеспечивают безопасность».
Спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил тем временем, что Госдума пригласит главу МЧС Владимира Пучкова для доклада о причинах пожара в торговом центре, как только завершится расследование.
Вячеслав Володин: «Как только закончится расследование причин происшедшего, мы с вами планируем пригласить руководителя МЧС Пучкова, чтобы он нам доложил, почему это (ЧП) стало возможным».
Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре.
Ринат Еникеев: «Рассмотрев данные проектные решения, МЧС отказало в их согласовании, так как они не в полной мере учитывали требования противопожарной защищенности объекта».
Как доложил президенту РФ Владимиру Путину председатель СК Александр Бастрыкин, администрация города в 2013 году дала разрешение на преобразование здания кондитерской фабрики в торговый центр, «видимо, с большими нарушениями, в том числе и строительными». Бастрыкин добавил, что будет проводиться строительная экспертиза.
Александр Бастрыкин: «Мы обязательно разберемся с администрацией, которая санкционировала, все это разрешала. У меня список только арендаторов — 27 разнопрофильных организаций, они, по сути, никем не контролировались — как они торгуют, как они охраняют, как они обеспечивают безопасность».
Спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил тем временем, что Госдума пригласит главу МЧС Владимира Пучкова для доклада о причинах пожара в торговом центре, как только завершится расследование.
Вячеслав Володин: «Как только закончится расследование причин происшедшего, мы с вами планируем пригласить руководителя МЧС Пучкова, чтобы он нам доложил, почему это (ЧП) стало возможным».
Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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