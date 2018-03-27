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    Москву из-за снегопада парализовали 7-балльные пробки

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    Москву из-за снегопада парализовали 7-балльные пробки

    Москву <nobr>из-за</nobr> снегопада парализовали <nobr>7-балльные</nobr> пробки

    Пробки на столичных дорогах в утренний час пик из-за обрушившегося на город снегопада достигли 7 баллов.

    Заторы наблюдаются на Варшавском шоссе в сторону центра из-за ДТП с участием легкового автомобиля, троллейбуса и машины скорой.




    Садовое кольцо загружено по внешней стороне от Каланчёвской до Краснопролетарской улицы, ТТК загружено на западе в обоих направлениях, на северо-западе — по внутренней стороне. Движение по МКАД затруднено на юге и западе по внутренней, на северо-западе — по внешней стороне.

    За несколько дней до начала апреля — второго месяца календарной весны — на Москву вновь обрушился снегопад. Накануне синоптики сообщили, что морозы сохранятся в Москве на этой неделе, а суточная температура будет отставать от нормы, передает «Интерфакс».

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