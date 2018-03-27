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    Две посылки со взрывчаткой пришли на военные объекты в США

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    Две посылки со взрывчаткой пришли на военные объекты в США

    Две посылки со взрывчаткой пришли на военные объекты в США

    Две посылки со взрывчаткой пришли по почте на военные объекты в Соединенных Штатах. Саперы обнаружили в одной из них порох, датчик GPS и взрыватель.

    По информации телеканала CNN, первая посылка была доставлена в Форт Белвур в штате Виргиния. При проверке на сканирующем аппарате в ней было зафиксировано наличие опасных веществ. Посылку передали саперам, которые обнаружили в ней порох, а также датчик GPS и взрыватель.

    Вторая бандероль пришла в Форт Макнэйр в Национальный университет обороны в Вашингтоне. Точной информации о том, что находилось в посылке, — нет. Но сообщается, что ее тоже обезвредили.

    В настоящее время сотрудники ФБР разыскивают отправителя.

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