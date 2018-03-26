Как защитить посетителей ТЦ от пожара: инструкция НТВ

Корреспондент НТВ выяснил, какие меры безопасности должны соблюдаться в ТЦ, чтобы при возникновении чрезвычайной ситуации все люди были эвакуированы и никто не пострадал.

Мало кто задумывается, но музыка в торговых центрах играет из колонок, которые представляют не что иное как систему экстренного оповещения. Во время ЧП музыка сменяется на голос диктора, который просит выйти. Сигнал подается диспетчеру и напрямую на пульт МЧС.



Через пожар этот торговый центр на северо-востоке Петербурга уже проходил, когда в мае 2017-го горела машина на парковке. Это случилось в подземном этаже, но посетителей для безопасности эвакуировали. С отработкой всех систем и служб операция заняла 40 минут.



По правилам в момент тревоги эскалаторы останавливаются, а лифты спускают людей на нижние этажи. Охрана показывает эвакуационные выходы, которых на каждом уровне много. Просто в обычное время их не видно среди большого количества бутиков.



И тут тоже есть своих хитрости. Чтобы люди во время эвакуации не сталкивались, потоки стараются разводить. Поэтому у каждого выхода по несколько лестниц. Лучше, когда их как минимум две и они довольно широкие.



Максим Левченко, управляющий партнер компании — владельца ТРК: «Если люди на местах понимают, куда нужно выводить людей и правильно показывают дорогу, когда все средства противопожарной безопасности работают, видны выходы и коридоры, в этой ситуации паники удается избежать».



В месте возгорания в этот момент автоматически срабатывает система пожаротушения. Специальные датчики установлены через каждые два метра на потолках на любом уровне. При нагреве капсуль разрывается и орошает место воспламенения. А если система не справляется, то для персонала есть пожарные рукава и огнетушители.



Сложнее с теми зонами, которые закрыты. Как, например, кинозалы или детские комнаты. За них отвечают арендаторы. Они же проводят учения и эвакуацию посетителей. Во время сеанса фильм не останавливается, но вместо звука включается оповещение, и людей выводят. Через те же самые эвакуационные двери. По идее на все эти мероприятия у торгового центра должно уходить не больше 15 минут, передает корреспондент НТВ Антон Зыков.



