Тренировка сборной России в преддверии игры с французами началась с минуты молчания

Трагедии в ТЦ Кемерова, где жертвами пожара стали больше 60 человек, в том числе детей, не могла не отразиться на подготовке к товарищескому матчу со сборной Франции.
Сегодня тренировка сборной России по футболу на Крестовском острове началась с минуты молчания в память о жертвах пожара в кемеровском торговом центре. Накануне дружина Станислава Черчесова прилетела в Северную столицу для участия в контрольном поединке со сборной Франции. Отметим, что на самой игре россияне выйдут на поле в траурных повязках, а перед матчем пройдет еще одна минута молчания, сообщает РФС.
И сегодня футболисты вышли на газон «Стадиона Санкт-Петербург», чтобы подготовиться к предстоящему противостоянию. За работой россиян наблюдал и экс-защитник сборной Франции Вильям Галлас.
Звезд мирового масштаба и из числа действующих футболистов совсем скоро можно будет также увидеть на поле. Чемпионы мира и неоднократные чемпионы Европы привезли в Петербург сильнейший состав.
Вильям Галлас, посол ФИФА, экс-защитник сборной Франции по футболу (1995–2010 гг. ): «Я думаю, этот матч будет трудным для обеих команд, ведь россияне недавно проиграли бразильцам со счетом 0:3, а французы уступили колумбийцам со счетом 2:3. Мне кажется, на поле будет много действия, энергии, и, конечно, обе команды будут стремиться к победе. Здесь, на новом стадионе, точно будет прекрасная обстановка и атмосфера».
Всего у россиян в тренировке принял участие 21 игрок. Сборники недосчитались только зенитовца Далера Кузяева. Он пропустит поединок с французами из-за травмы. Стартовый свисток товарищеского матча на Крестовском острове прозвучит уже завтра, в 18:50. В предстоящей игре букмекеры вполне ожидаемо отдают предпочтение гостям.
И сегодня футболисты вышли на газон «Стадиона Санкт-Петербург», чтобы подготовиться к предстоящему противостоянию. За работой россиян наблюдал и экс-защитник сборной Франции Вильям Галлас.
Звезд мирового масштаба и из числа действующих футболистов совсем скоро можно будет также увидеть на поле. Чемпионы мира и неоднократные чемпионы Европы привезли в Петербург сильнейший состав.
Вильям Галлас, посол ФИФА, экс-защитник сборной Франции по футболу (1995–2010 гг. ): «Я думаю, этот матч будет трудным для обеих команд, ведь россияне недавно проиграли бразильцам со счетом 0:3, а французы уступили колумбийцам со счетом 2:3. Мне кажется, на поле будет много действия, энергии, и, конечно, обе команды будут стремиться к победе. Здесь, на новом стадионе, точно будет прекрасная обстановка и атмосфера».
Всего у россиян в тренировке принял участие 21 игрок. Сборники недосчитались только зенитовца Далера Кузяева. Он пропустит поединок с французами из-за травмы. Стартовый свисток товарищеского матча на Крестовском острове прозвучит уже завтра, в 18:50. В предстоящей игре букмекеры вполне ожидаемо отдают предпочтение гостям.
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