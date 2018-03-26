Солдату стало плохо за спиной Порошенко

Солдату почетного караула президента Украины стало плохо во время выступления Петра Порошенко.
Инцидент произошел на праздновании годовщины Национальной гвардии в Киевской области. Трансляцию выступления Порошенко вел телеканал «112 Украина».
Судя по кадрам трансляции, одному из солдат, стоявших за спиной президента, стало плохо. Солдат пошатнулся, после чего к нему подбежали другие военные и увели его.
Это уже не первый инцидент с солдатами почетного караула в присутствии Петра Порошенко. Так, в 2014 году один из солдат уронил оружие в момент, когда избранный президент шел к Верховной раде, где состоялась церемонии инаугурации.
Судя по кадрам трансляции, одному из солдат, стоявших за спиной президента, стало плохо. Солдат пошатнулся, после чего к нему подбежали другие военные и увели его.
Это уже не первый инцидент с солдатами почетного караула в присутствии Петра Порошенко. Так, в 2014 году один из солдат уронил оружие в момент, когда избранный президент шел к Верховной раде, где состоялась церемонии инаугурации.
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