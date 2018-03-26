СМИ: воспитательница детсада в Кургане толкнула ребенка в снег и оставила на улице

Следственные органы СК РФ по Курганской области проверяют размещенную в СМИ информацию о воспитательнице детского сада в Кургане, которая во время прогулки толкнула воспитанницу в снег и оставила девочку на улице.
Как сообщили в СУ СК по Курганской области, в региональных СМИ появилась информация о том, что 23 марта одна из воспитательниц детского сада №142 во время прогулки толкнула воспитанницу в снег, потому как та не хотела возвращаться в группу, после чего оставила девочку на улице.
Отмечается, что плачущему ребенку помогли прохожие, успокоившие девочку. Следственные органы проводят доследственную проверку.
Отмечается, что плачущему ребенку помогли прохожие, успокоившие девочку. Следственные органы проводят доследственную проверку.
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