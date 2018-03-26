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    СМИ: воспитательница детсада в Кургане толкнула ребенка в снег и оставила на улице

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    СМИ: воспитательница детсада в Кургане толкнула ребенка в снег и оставила на улице

    СМИ: воспитательница детсада в Кургане толкнула ребенка в снег и оставила на улице

    Следственные органы СК РФ по Курганской области проверяют размещенную в СМИ информацию о воспитательнице детского сада в Кургане, которая во время прогулки толкнула воспитанницу в снег и оставила девочку на улице.

    Как сообщили в СУ СК по Курганской области, в региональных СМИ появилась информация о том, что 23 марта одна из воспитательниц детского сада №142 во время прогулки толкнула воспитанницу в снег, потому как та не хотела возвращаться в группу, после чего оставила девочку на улице.

    Отмечается, что плачущему ребенку помогли прохожие, успокоившие девочку. Следственные органы проводят доследственную проверку.

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