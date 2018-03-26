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    «Скорбим вместе с вами»: петербуржцы разделили горе с кемеровчанами

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    • Фото: vk.com
    «Скорбим вместе с вами»: петербуржцы разделили горе с кемеровчанами

    «Скорбим вместе с вами»: петербуржцы разделили горе с кемеровчанами

    «Скорбим вместе с вами»: петербуржцы разделили горе с кемеровчанами
  • Фото: vk.com

    • Жуткий пожар в кемеровском ТЦ, где в огне и дыму погибли больше 60 человек, сплотил россиян. Жители Северной столицы оставляют слова поддержки сибирякам на своих страничках в соцсетях.

    Простые петербуржцы выражают кемеровчанам соболезнования онлайн. Соцсети полны публикаций от жителей города на Неве, в которых они разделяют боль сибиряков.

    Впрочем, помочь материально петербуржцы и жители Ленинградской области уже могут наравне с остальными россиянами. О сборе средств для помощи пострадавшим и родственникам погибших в пожаре в Кемерове объявил Российский Красный крест и его кемеровское отделение.

    Также администрация Новокузнецка открыла специальный счет для пожертвований. Реквизиты можно найти на сайтах организаций и городском портале Новокузнецка.



    Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.



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